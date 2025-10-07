北士科問題難解 輝達總部若改到T12？房產業者：當地房市大利多

輝達北士科總部問題難解，若從T17、T18移轉到T12，是否會重塑當地房價，對此，房產業者表示，「改變不大，一樣是當地房市的大利多」。

房產業者指出，T12跟17、18基本上就是鄰居，因此只要輝達能夠落地北士科，當地房價絕對有利多，反而關鍵在落地時間，因為現在地區建商都在觀望，掌握推案時機，只要輝達一宣布，價格立即會調整，可是如果時序拉長到一兩年，懸而未決的情況下，不排除會有建商先行推案，屆時價格就沒辦法拉得太高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，輝達若最終轉向T12，對北士科房市影響有限，主因是輝達屬高科技企業，員工規模並非龐大製造業量體，對住宅需求的帶動效益相對溫和；其次，T12仍屬北士科範籌，與過去選址相差不遠，因此若更改土地，對區域房市未有太大衝擊，惟北士科若交通與商業配套未同步完善，其對房價的帶動效應，恐僅止於話題層面，市場如無其他利多題材，對實質交易的支撐力道則屬「加分不加價」。

至於最壞情況是輝達轉移陣地，不在北士科落腳。鄉林建設董事長賴正鎰則說，現在北士科開價也在120-130萬，如果輝達進駐可以到150萬，即便沒有，也是維持原價，畢竟北士科園區預估帶來12～15萬就業人口，未來捷運淡水線沿線成科技新貴購屋熱區，科技新貴族群偏好2～3房中小宅，總價2000～3300萬元，剛性需求穩健，將會是台北市未來五年的房市推案焦點區域。