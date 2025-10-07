快訊

民進黨2026選對會拍板 王美惠選嘉義市、台東縣由陳瑩出戰

高雄鋼構廠疑吊掛失誤！女工人遭4噸重鋼骨重壓釀1死1重傷

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

聽新聞
0:00 / 0:00

北士科問題難解 輝達總部若改到T12？房產業者：當地房市大利多

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
輝達北士科總部若從T17、T18移轉到T12，是否會重塑當地房價，房產業者表示，一樣是北士科的大利多。聯合報系資料照
輝達北士科總部若從T17、T18移轉到T12，是否會重塑當地房價，房產業者表示，一樣是北士科的大利多。聯合報系資料照

輝達北士科總部問題難解，若從T17、T18移轉到T12，是否會重塑當地房價，對此，房產業者表示，「改變不大，一樣是當地房市的大利多」。

房產業者指出，T12跟17、18基本上就是鄰居，因此只要輝達能夠落地北士科，當地房價絕對有利多，反而關鍵在落地時間，因為現在地區建商都在觀望，掌握推案時機，只要輝達一宣布，價格立即會調整，可是如果時序拉長到一兩年，懸而未決的情況下，不排除會有建商先行推案，屆時價格就沒辦法拉得太高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，輝達若最終轉向T12，對北士科房市影響有限，主因是輝達屬高科技企業，員工規模並非龐大製造業量體，對住宅需求的帶動效益相對溫和；其次，T12仍屬北士科範籌，與過去選址相差不遠，因此若更改土地，對區域房市未有太大衝擊，惟北士科若交通與商業配套未同步完善，其對房價的帶動效應，恐僅止於話題層面，市場如無其他利多題材，對實質交易的支撐力道則屬「加分不加價」。

至於最壞情況是輝達轉移陣地，不在北士科落腳。鄉林建設董事長賴正鎰則說，現在北士科開價也在120-130萬，如果輝達進駐可以到150萬，即便沒有，也是維持原價，畢竟北士科園區預估帶來12～15萬就業人口，未來捷運淡水線沿線成科技新貴購屋熱區，科技新貴族群偏好2～3房中小宅，總價2000～3300萬元，剛性需求穩健，將會是台北市未來五年的房市推案焦點區域。

輝達 房市 房價 北士科

延伸閱讀

OpenAI結盟超微 擬年砸數百億採購GPU 最多添購10%股票

觀察站／OpenAI入股超微 半導體大咖紛紛組隊打群架

中企挑戰輝達AI晶片 差距仍在努力追趕

OpenAI結盟超微可添購10%股權 台積、鴻海、廣達沾光

相關新聞

輝達投資在台總部解套露曙光？北市府擬建議黃仁勳落腳北士科T12

輝達（NVIDIA）在台灣興建總部案持續卡關，北市府提出新壽依約蓋好再移轉或與市府解約2方案，新光人壽主張若解約北市須先...

輝達台灣總部卡關有解？T12成新選項 球在輝達手上

輝達台灣總部卡關一案，台北市府打算釋出同樣位於北士科的T12基地，直接和輝達洽談。據了解，無論是T17、18或12，與新...

輝達進駐卡關？北市本周協商另覓2基地 解新壽解約僵局

輝達台灣總部進駐北士科T17T18，因新壽與市府「合意解約」仍有歧見陷僵局。儘管新壽董事長魏寶生強調，輝達明確表示只考慮...

北士科問題難解 輝達總部若改到T12？房產業者：當地房市大利多

輝達北士科總部問題難解，若從T17、T18移轉到T12，是否會重塑當地房價，對此，房產業者表示，「改變不大，一樣是當地房市...

捷運聯開宅作青年住宅 新北市府允研議部分出租

雙北居大不易，新北市議員江怡臻今在議會質詢時，盼市府比照洛杉磯、芝加哥、首爾案例，將生活機能健全的捷運聯開宅部分作為青年...

輝達總部落腳何處？新壽、輝達持續磋商 北市府推薦T12

AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）在北士科設立總部的進度再度引發關注。因為原規劃落腳的T17、T18基地，因為新光人壽與台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。