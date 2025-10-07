新北中和區房價逆勢創高！這預售案每坪成交110萬元

央行實施選擇性信用管制後，房市買氣降溫，惟剛性需求強勁區域仍可在逆勢中繳出佳績，其中新北中和區中和國小旁預售住宅成交單價破百萬行情，創下區段新高。專家指出，繼永安市場捷運站旁創下逾百萬元高價後，預期捷運景安站成為中和地區第二個破百的捷運站點。

根據樂居網實價登錄資料，中和區預售案「好植」1樓住宅權狀15坪、成交總價1,650萬元，換算單價110萬元，創下同區段新高價。

據資料顯示，該戶規劃1房1廳，樓高4米2，採光性與空間利用度較傳統3米2的住宅更佳，加上戶外擁有近9.3坪約定專用的側院與後院，等同於雙北市中心內少見的「都會別墅」型住宅，因此受到特定群族喜愛並不意外。

富時代地產總經理阮智偉表示，新北中永和地區住宅密集度高，集合式住宅大多作為中庭，寶和建設導入台北市住宅尺度規劃，才會出現小坪數設定的都會別墅特色。

「好植」1樓共規劃10坪、15坪與16坪三戶住家，各自擁有3坪至11坪「不計價格、可提升住宅附加價值」的約專庭院，可作為花園、曬衣場，跟露台有異曲同工之妙，「這樣的設定過去幾乎只出現在大坪數住宅；本案屬於首購、首換型住宅，導入這樣的空間規劃並不多見，尤其在寸土寸金的中永和地區更是稀有。」

阮智偉表示，「好植」目前仍處於潛銷期間、預計11月底正式公開，目前僅服務VIP客戶；且中和地區購屋剛需強，民眾購屋意願在雙北來說較高，且市場對於小坪數住宅的認同度高等原因，都是中和成交價持續創高的理由，「繼永安市場捷運站旁創下最高122萬元，捷運景安站成為中和地區第二個破百的捷運站點。」