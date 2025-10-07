捷運聯開宅作青年住宅 新北市府允研議部分出租
雙北居大不易，新北市議員江怡臻今在議會質詢時，盼市府比照洛杉磯、芝加哥、首爾案例，將生活機能健全的捷運聯開宅部分作為青年住宅出租，減少青年買房、租屋、通勤壓力。對此新北市城鄉局、捷運局允諾會來研議。
江怡臻指出，新北捷運七線齊發、八線規畫，而捷運沿線有很多聯開案，包括三鶯線、土城樹林及未來的汐東線等，除了公益回饋設施外，新北市還可以分回許多住宅及商辦，例如媽祖田站有8至27樓住宅、三峽站1、2出口 4至15樓住宅、台北大學站 4至28樓住宅、永吉公園站 4至14樓住宅等。
江怡臻說，全台持續推動社宅，新北跟中央目前也合辦3.6萬戶，但青年居住壓力還是非常大，房價高漲，租屋又有不穩定性，雖然市府做很多努力，但在供給跟覆蓋面上還是要加把勁，他建議，可比照洛杉磯、芝加哥、首爾案例，將新北聯開案部分住宅作為青年住宅出租，讓青年在城市有「住得起、住得穩、住得近」的房屋。
捷運局長李政安表示，捷運聯開住宅是建設自償性經費的重要來源，會根據共構跟土地開發計畫，明訂每年效益跟償還經費，並視每年償還狀況，將住宅用出租或出售方式辦理，對於聯開案住宅部分作為青年住宅出租，可以來研議。
城鄉局長黃國峰則說，捷運聯開宅有財務自償性的必要，新北市目前透過多元取得，包括自行興建都更分回容獎捐贈等，提供新北住都中心做包租代管、社宅出租。至於捷運聯開宅部分作為青年住宅出租的提議，在財務行有餘力情況下，城鄉局、住都中心、捷運局可以三方合作來研議評估。
江怡臻說，捷運聯開案的地主、房東都是市政府，在財務計畫許可狀況下，部分出租給年輕人，並放寬相關租屋條件，可讓青年擁有通勤方便、多元生活機能的住宅品質，並減少「城鄉局蓋社宅、捷運局賣住宅」的矛盾，減輕青年購屋、買屋、租屋壓力。
