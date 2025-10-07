神基旗下漢通攜手四方 捐贈臺科大智慧氫能微電網設備

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
神基控股旗下子公司漢通科技（Atemitech Corp.） 攜手財團法人育秀教育基金會與聯華神通集團旗下聯華新能源、亞氫動力及神通資科，共同捐贈「智慧氫能微電網暨儲能系統」予國立臺灣科技大學。神基／提供
神基控股旗下子公司漢通科技（Atemitech Corp.） 攜手財團法人育秀教育基金會與聯華神通集團旗下聯華新能源、亞氫動力及神通資科，共同捐贈「智慧氫能微電網暨儲能系統」予國立臺灣科技大學。神基／提供

神基（3005）控股旗下子公司漢通科技（Atemitech Corp.） 攜手財團法人育秀教育基金會與聯華神通集團旗下聯華新能源、亞氫動力及神通資科，共同捐贈「智慧氫能微電網暨儲能系統」予國立臺灣科技大學（臺科大），協助臺科大在校園內建置一套結合氫能、儲能與電池管理系統，驗證與展示「防災型微電網」與「智慧綠建築能效運用」的應用，推動校園能源轉型與強化防災韌性。

捐贈儀式7日於臺科大校內舉行，由臺科大產業創新學院院長鄭逸琳及多位師生代表、育秀基金會執行長苗華斌與本次合作企業高層共同出席。各方見證校園邁向綠能智慧化的重要一步，也象徵產學合作在能源永續上的新里程碑。

本次計畫結合了漢通科技的可移動一體式儲能系統（額定功率2.4kW/額定電容量3.8kWh）、亞氫動力的氫能燃料電池發電系統（ENE-FARM）與神通資科的能源管理系統（EMS），實現完整的「發電—儲能—管理」一體化架構。該套系統以天然氣或LPG瓦斯為氫氣供應來源，透過ENE-FARM家用熱電共生系統進行氫氣發電，產生的電力儲存至儲能系統，並利用發電過程中產生的熱能供應熱水，有效提升能源使用效率；同時，藉由EMS即時監測電力運作情形，確保系統穩定。

神基控股暨漢通科技董事長黃明漢表示：「此次專案透過育秀教育基金會的平台，有效整合多方專業與資源，打造出一套具示範性的微電網解決方案，實現學術與實務的結合，進一步提升校園能源安全。同時，也充分展現聯華神通集團關係企業在新能源領域的整合能力與前瞻布局。漢通能參與其中，深感榮幸。」

漢通科技營運長張周龍強調，「此次導入臺科大的智慧氫能微電網專案，展示一體式儲能系統在穩定性與靈活度上的優勢。我們期待將這套解決方案推廣至更多校園、企業與社區，讓『移動式高效儲能』成為下一波能源轉型與永續發展的關鍵力量。」

