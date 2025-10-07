輝達總部落腳何處？新壽、輝達持續磋商 北市府推薦T12

AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）在北士科設立總部的進度再度引發關注。因為原規劃落腳的T17、T18基地，因為新光人壽與台北市政府在地上權契約解約條件上遲遲未達共識，導致進度卡關，據悉北市府將推薦T12給輝達，對此，知情人士表示，新壽跟輝達仍在磋商，「目前沒有聽說輝達有意更換基地」。

據了解，台北市政府近期傾向改推薦同區的T12基地作為替代方案。該地塊規模達三公頃，開發彈性較高，只要能整合私人地主，市府會全力協助招商推動。

但知情人士指出，包括T12及市場上說的松機南側等地，當時輝達都有評估過，最後才選擇T17及18，因此除非有新的變數，才可能讓輝達改變想法。

對此，新光人壽回應表示，仍願意跟北市府一同協調討論共同開發北士科園區，也希望市府能協助協調三方立場，尋求對輝達最有利、同時合法合理的合作模式。新壽並指出，若未來輝達仍希望留在原基地，公司願意配合原開發計畫，調整建築設計以滿足AI應用需求，持續推動北士科園區發展。