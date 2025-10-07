Uber「寶寶優步」導入歐洲兒童安全座椅 Joie 擴大營運範圍

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Uber今7日宣布與合作車隊攜手歐洲知名兒童安全汽車座椅品牌Joie，將Joie stages 0-7歲成長型雙向汽座導入「寶寶優步」乘車選項。「寶寶優步」行程同步擴大營運範圍；北北基、台中、高雄開放「即時叫車」選項，桃園、新竹地區則開放「提前預訂」功能，為更多家中擁有嬰幼兒的家庭提供安全便利的乘車選擇。

根據衛生福利部指出，行車時使用安全座椅可降低事故時兒童頸部73％衝擊力、減少71％死亡率。為進一步提升家長與寶寶的乘車體驗及安全性，Uber與合作車隊攜手，全面導入歐洲優質育兒品牌Joie汽車座椅。強化合作車隊之職業駕駛車輛的親子安全配備規格，讓家庭透過Uber App出行獲得安心便利的乘車選項。

Joie安全座椅除了廣受新手家長好評外，符合歐洲與台灣法規雙重安全標準，從源頭為寶寶的出行安全把關。本次與Uber合作的Joie stages 0-7歲安全座椅採用安全強化的鐵管支撐座椅本體，搭配側撞保護塊設計，能為寶寶的頭部、身體和臀部提供完整的保護。座椅具備4段傾斜角度以及多段式的頭靠與肩帶同步調整設計，能更貼近並滿足攜帶孩童出行的家長多樣化的需求。

兒童福利聯盟2024年台灣育兒家庭外出友善程度調查顯示，近六成家長攜帶孩童外出時會感到壓力，九成以上家長認為親子停車位不足讓親子同行成為一大難題。

為了共同推動對於攜帶孩童出行更加友善的環境，Uber公布「寶寶優步」行程上線全台熱門上、下車地點，以家長攜帶孩童於「醫療院所」叫車，以及出遊於「機場」下車為主要的熱門接送地點。Uber期望「寶寶優步」照顧到全台更多育兒家庭在機場、醫院和公園等寶寶優步主要接送地點的需求，守護每一趟親子旅程。

