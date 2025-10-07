快訊

輝達投資在台總部解套露曙光？北市府擬建議黃仁勳落腳北士科T12

聯合報／ 記者陳洛薇／台北即時報導
輝達創辦人黃仁勳宣布持續加碼投資台灣，要在台灣設總部，台北市積極爭取協助。圖／聯合報系資料照
輝達創辦人黃仁勳宣布持續加碼投資台灣，要在台灣設總部，台北市積極爭取協助。圖／聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）在台灣興建總部案持續卡關，北市府提出新壽依約蓋好再移轉或與市府解約2方案，新光人壽主張若解約北市須先賠償107億損失。據了解，北市府傾向說服輝達放棄原案，改接受北士科T12方案，近期將與輝達溝通。

外傳中央從中介入，北市高層否認，強調中央和地方都是從旁協助促成輝達案。

輝達計畫將台灣總部設置於北投士林科技園區T17、T18基地，北士科的土地產權屬於北市府，但新光人壽標得五十年地上權，新壽主張取得地上權的金額外加預估五十年的利益107億，總計想賣140億元。

北市府主張，依契約規定，新壽必須依約蓋好大樓、拿到使用執照，才可以轉移地上權給輝達。不過，輝達希望自己蓋。此案卡關多時。

由於僵局難解，北市府希望與新壽合意解約，經內政部核准後，依「土地徵收條例」專案設定地上權給輝達。

外傳中央從中介入，北市高層否認，強調內政部有協助核准，內政部長劉世芳今天也證實，內政部收到北市府公文後，7月15日、16日左右就回函北市府，同意可依「土地徵收條例」辦理經北市議會報行政院核備即可。

北市高層表示，新壽主張直接移轉土地予輝達，這是違反契約規定，有嚴重圖利行為，此外，新壽以50年利益計算可獲利107億元，市府不能接受，要求新壽107億元是怎麼算的，況且此預算北市府將會報議會審議。

北市高層強調，市府不可能為新壽修改契約，這是圖利罪名，公務員絕對不可能這麼做，這是違法的，市府絕對不可能違背契約直接移轉，而輝達也希望有一塊乾淨的地。

北市高層說，由於新壽與輝達MOU九月卅日已失效，北市府近期會與輝達溝通，現在沒有MOU了，是件好事，輝達不會被新壽卡住，選擇更多，T12加上周邊私人土地是很好的選擇，輝達若願放棄T17、18，北市府不排除親自和輝達創辦人黃仁勳面談，分析T12好處，爭取輝達企業總部順利在北市落腳。

北市府 地上權 內政部 輝達 黃仁勳

