momo《家品選物計畫》結合募資和話題商品 讓消費者決定未來熱門家電

群募平台盛行，讓消費者找出未來會紅的新產品。看準「誰會紅、由消費者決定」的潮流，台灣電商品牌富邦媒（8454）旗下momo 購物網宣布啟動《家品選物計畫》，以「慧眼識英雄」為號召，集結全台消費者化身「爆品大隊」，用行動選出下一個話題家電。momo結合集資機制與熱門話題商品，打造出全新的「參與式消費」體驗，讓購物不只是下單，而是全民共創的選物行動。

momo首波亮相「AI 蒸氣熱水洗地機」開賣即創驚人成績，集資金額直逼千萬、達標率飆破9000%，成為市場關注焦點。 momo 指出，「爆品」的定義正被重新改寫，由市場的真實支持決定誰能出線。以消費者眼光為起點的行動，正在改變家電市場的遊戲規則，讓每一位消費者都成為創造爆款的推手。

momo《家電爆品選物計畫》鎖定多款兼具設計感與實用性的潮流家電，涵蓋居家清潔、飲水與咖啡等生活日常場景。首波由石頭科技F25 Ultra「蒸氣熱水洗地機」領軍開跑，憑藉蒸氣＋熱水雙效潔淨力，集資金額直逼千萬、達標率飆破 9000%，成為今年最具話題的家電新品。

飛利浦「瞬熱式櫥下淨水器」與「LatteGo全自動義式咖啡機」，以小空間也能兼顧美型與效率的設計思維，分別在新婚與單身租屋族群中掀起熱議。短短數周內，三款商品合計吸引破千萬支持金額，顯示「爆品大隊」正在以真實消費力，重新定義家電市場的熱賣邏輯，靠用戶的眼光與行動票選出話題商品。

這場由全民參與的選物行動，不僅讓購物更有趣、更貼近需求，也讓每一筆支持都成為推動新品誕生的力量。未來，momo 將持續推出涵蓋清潔、料理、健康等不同類別的家電新品，邀請更多人加入爆品大隊，用眼光與行動，共同創造下一個生活話題。