DARA達拉電能加速布局 北台灣三座快充站齊發啟用

全達國際旗下子公司「DARA達拉電能」宣布北台灣三座「混合式超級快充站」同步啟用，布局交通要衝與商業核心，單站最高總功率達1440kW，並透過混合式配置「固定式+移動式充電」提升靈活性，兼容多功率輸出，能同時服務不同車款需求。

全達國際表示，林口文化超充站位於林口新興生活圈，鄰近文化一路商圈，距離國道一號林口交流道僅約5分鐘車程，占地134坪，配置八支快充槍，不僅服務在地居民，更是跨區移動車主的重要能源補給核心。

全達國際表示，竹北隘口超充站座落於竹北高鐵特區與台科大園區之間，距離國道一號竹北交流道約7分鐘車程，串聯科學園區與新竹市區交通流量，滿足通勤與長途移動的快速補能需求。

此次全達國際也進駐百貨商場，大葉高島屋站位於天母知名百貨核心商圈，結合購物、休憩與能源補給，配置360kW超充樁與一座E HERO移動機器人，突破車位限制，可自動移到一般車格，隨時提供充電服務，車主兼具便利與生活感的快充體驗。