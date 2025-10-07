PressPlay Academy戰略整併 YOTTA 邁向亞洲最大知識平台

PressPlay Academy（PPA）7日宣布，整併線上課程平台 YOTTA 的課程內容與創作者資源。此次整併不僅展現PPA在知識內容產業的策略布局，也是往「全亞洲最大華語知識聚合基地」目標前進重要里程碑，象徵亞洲知識內容產業進入全新發展階段。

PPA自2016年成立至今，累積超過140萬學員、2100+堂課程。2022 年宣布「內容艦隊」計劃，至今吸引超過150 組策略聯盟夥伴加入。並持續透過AI精準推薦、行銷策展、訂閱制與等，協助創作者延長課程生命週期、拓展變現管道，建構可持續發展的知識生態圈。

PressPlay共同創辦人暨PPA執行長林鼎鈞表示，知識的價值不應侷限於單一平台，而應在聚合與創新的過程中持續放大。透過YOTTA的加入，希望推動華語學習產業走向新格局，創作者的價值能在長期生態中持續發揮影響力。

YOTTA創作者與課程未來透過PPA升級機制持續發展。課程內容在創作者授權下將完整保留，並於課程轉移與新介面導入過程中獲得平台專屬支援與協助。YOTTA原有創作者也將能參與PPA推出的行銷策展、訂閱專欄與跨領域合作計畫，不僅獲得更多元的市場資源，更能放大內容影響力。

PPA亦推出台灣首創的互動式影片學習模組，讓創作者自由設計知識情境與學習路徑，提升學習者的參與感與課程價值。在技術、數據與營運的三方加乘下，課程平均銷售週期延長至 1.8 倍；隨著 YOTTA 資源的加入，平台效益可望再度升級並擴大綜效。