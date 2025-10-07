輝達台灣總部卡關有解？T12成新選項 球在輝達手上

輝達台灣總部卡關一案，台北市府打算釋出同樣位於北士科的T12基地，直接和輝達洽談。據了解，無論是T17、18或12，與新光人壽與輝達簽署的合作意向書（MOU）並不互斥，意即市府可以直接和輝達洽談，目前關鍵在於輝達究竟是否非要T17、18不可？能否接受T12這個選項。

輝達執行長黃仁勳5月來台參加台北電腦展，宣布將在北士科 T17、T18 地塊設立「Nvidia Constellation」（輝達星群）總部，據指出，輝達內部之前由台灣員工票選，員工也選出北士科的T17、18這塊地。但目前T17、18地上權在新壽手上，須待新壽與市府合意解約後，市府才可以將土地地上權專案移轉給輝達。而雙方卡在合意解約的價格差距達百億元，迄今談不攏。

國民黨議員游淑慧今日在臉書上貼文質問新壽，與輝達簽訂MOU前，有無誠實告知BOT？讓輝達充分了解新壽無權直接移轉租約？還是先用欺瞞方式「企圖挾輝達霸王硬上弓、情勒北市？」游淑慧說，從今天開始，北市府應有魄力直接與輝達對口，積極協助輝達所需要的用地取得，莫再由新壽從中操作。

對此，新壽指出，輝達與新壽曾共同拜會台北市政府，說明MOU主要內容及合作方向，故北市府自始即知悉雙方合作事宜。且MOU是由輝達主動聯繫新光人壽，要求討論移轉地上權事宜。此一MOU雖在9月底到期，目前新壽還在等待輝達的回覆，是否同意延長，在未終止前都還可繼續談，新壽仍在做最後努力。而MOU只是合作意向，須等到北市府同意移轉後才能簽訂後續有拘束力的協議。

新壽表示，對MOU內容須保密，但可以說明的是，經過雙方討論及輝達內部評估後，輝達認為補償未來的租金收入是合理的，並願意承擔該費用，於是雙方才簽訂MOU作為後續合作依據。且補償金額為輝達與新壽雙方共同同意之商業條款，屬企業間正常商業行為，與台北市政府無關，亦不涉及市府任何支出。針對外界質疑，新壽既向輝達拿補償金又向北市府要求分手費，新壽強調，本方案不涉及市府任何支出。

至於市府是否可以核准新壽直接將地上權移轉給輝達，新壽委託外部法律顧問審查，也確認此合作模式符合現行法令規範，並將律師建議轉給市府。新壽、輝達與北市府曾進行多次協商，新壽並正式發函向北市府申請同意移轉地上權予輝達，說明其優點及合法性。但北市府回覆須依地上權契約辦理，即建物完成興建後始可移轉予輝達。