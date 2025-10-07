我第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆衛星運赴美 自製率達84%

福爾摩沙衛星八號（簡稱「福衛八號」）是台灣第一個自製的衛星星系，共有8顆光學遙測衛星，其中第一顆（FS-8A）7日自位於新竹的國家太空中心（TASA）起運，準備搭機送往美國，於今年第4季發射升空。

賴總統今天上午親自蒞臨啟運典禮，並公布這顆衛星將命名為「齊柏林衛星」時表示，這顆衛星就像已故的齊柏林導演，透過鏡頭讓世界「看見臺灣」，期許「齊柏林衛星」未來會讓齊導演的關懷飛得更高、看得更廣，繼續守護臺灣、觀照世界。上午的啟運典禮，賴總統、國科會主委吳誠文與已故的導演齊柏林的家人及「看見‧齊柏林基金會」代表等均到場見證。

「福衛八號」由TASA結合國內產學研界自主研發，包含6顆原始解析度1米的光學遙測衛星、以及2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星。自今（2025）年起逐年發射，預計2031年布建完成。相較2017年發射的台灣第一顆自製光學遙測衛星「福衛五號」原始解析度2米，福衛八號的解析度更高，並預計以星系方式運作，使地表取像更頻繁、也更清晰。

賴總統在啟運典禮致詞時表示，他在今年 5 月視導福衛八號整備進度時，就將這第一顆衛星命名為「齊柏林衛星」。因為齊柏林導演生前以空拍影像記錄台灣，用鏡頭呈現山林的變遷，引導我們「看見台灣」。如今這份視野將隨衛星升空而延伸到太空，成為守望台灣的眼睛。

福衛八號這顆齊柏林衛星將與後續衛星構成緊密的對地觀測網絡，衛星資料將廣泛應用在國土規劃、農業監測、災害應變與環境保護上，不僅有助於提升國民生活福祉，也能強化整體國家韌性，讓我們能積極應對氣候變遷與地緣風險帶來的挑戰。

身兼TASA董事長的國科會主委吳誠文致詞時指出，近年全球太空產業快速蓬勃發展，從低軌衛星通訊、遙測應用、太空資源探勘到環境監測，太空已經成為全球經濟發展中不可忽視的一環。據估計，2035年全球太空經濟規模將達1.8兆美元；臺灣在這波浪潮中應憑藉資通訊、精密機械與電機的產業優勢，透過國家太空計畫累積產學技術能量、取得飛行履歷，帶領國內業者共同進軍這個兆元市場，讓太空計畫可以充分支援國家安全與經濟發展，強化國家太空韌性。

TASA主任吳宗信說明，福衛八號計畫從2019年成立，由三任計畫主持人接力，經歷關鍵設計審查、組裝與環境測試等關卡，可說是關關難過，幸好在同仁共同努力下，關關都過。齊柏林衛星是臺灣隊的心血結晶，其任務酬載、衛星電腦、電力控制單元、姿態與軌道控制次系統等關鍵元件與技術，絕大多數均由國內自主研發，自製率達84%。

吳宗信也指出，因應國際太空趨勢，福衛八號肩負率領產業跨入太空領域的任務。齊柏林衛星共與國內33個產官學研單位合作，如果衛星順利運行，合作夥伴可藉此驗證技術，衛星的元件與軟體亦可取得飛行履歷（Flight Heritage），爭取國際訂單。