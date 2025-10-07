輝達進駐卡關 游淑慧曝BOT問新壽：霸王硬上弓情勒北市？

輝達台灣總部進駐北士科T1718卡關，因新壽與市府「合意解約」仍有歧見陷僵局。國民黨議員游淑慧今問新壽，與輝達簽訂MOU前，有無誠實告知BOT？讓輝達充分了解新壽無權直接移轉租約？還是先用欺瞞方式「企圖挾輝達霸王硬上弓、情勒北市？」

游淑慧說，從今天開始，北市府應有魄力直接與輝達對口，積極協助輝達所需要的用地取得，莫再由新壽從中操作。

游淑慧今天在臉書表示，北市府與新壽的BOT契約白紙黑字清清楚楚，新壽與輝達的MOU有善盡誠實告知責任嗎？她說，當她今年5月聽到黃仁勳宣布，「與現有地主談好了，要移轉租約給輝達」時，當時她心就一驚，新壽憑什麼沒有經過台北市政府的同意，單方做違反BOT契約的承諾。要知道地主是台北市政府，新壽只是取得開發權利。也就是新壽有權利開發營運，但是沒有權利直接把土地轉給他人。

游淑慧說，按照新壽跟台北市政府的ＢＯＴ契約，白紙黑字清清楚楚。所以當時黃仁勳此話一出，她就要求北市府去了解MOU的簽訂狀況，後市府告知；當時新壽以商業機密為由，不肯透漏內容給北市府。而後一個月，她發現新壽並未積極與北市府告知或辦理程序，於是6月總質詢時，當時就提醒蔣萬安市長： 「小心西瓜可能砸了」，果然等到時間拖了數個月，新壽與輝達MOU破局。

游淑慧說，她只想請問新壽一個問題，與輝達簽訂MOU之前，新壽有沒有誠實告知BOT契約的相關規範？有沒有讓輝達充分了解，新壽無權直接移轉土地租約？還是先用欺瞞的方式，以土地租約移轉誘使輝達簽定MOU，再企圖挾輝達霸王硬上弓、情勒北市？