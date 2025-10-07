快訊

輝達進駐卡關？北市本周協商另覓2基地 解新壽解約僵局

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
Nvidia輝達執行長黃仁勳先前宣布台灣總部將設在北士科。本報資料照片
Nvidia輝達執行長黃仁勳先前宣布台灣總部將設在北士科。本報資料照片

輝達台灣總部進駐北士科T17T18，因新壽與市府「合意解約」仍有歧見陷僵局。儘管新壽董事長魏寶生強調，輝達明確表示只考慮T1718，不過據了解，北市府本周將啟動與輝達協商，北市府另覓兩基地包括北士科T12加整合周邊私地、及松山機場南側土地，與輝達協商。

據了解，儘管T17、18與新壽合意解約卡關，北市府仍有土地選項可供輝達選擇，包括同樣位於北士科的T12基地，雖不若T1718大，不過只要整合周邊私人土地，就會達3公頃以上，據知情人士透露，私地部分已逐漸整合成大地主，對方也有意願賣。

另一塊是松山機場南側的土地，包括松南營區、新通航聯隊、國泰營區及富錦營區等國防部土地，北市府協助軍方變更為特定專用區，可供金融、商業、辦公等使用，市府可分回約3公頃土地。因在松機旁，優點是輝達高層來台，私人飛機下來可方便抵達。

據了解，輝達並不想由新壽將房子蓋好，取得使用執照後再移轉給輝達，因若起造人是新壽，輝達也會擔心萬一蓋好沒有要移轉，甚至擔心新壽蓋的品質與過程。

北市府新會期已修正地上權辦法，若新壽願意合意解約，就可將地上權移轉給輝達，由於先前傳出新壽若合意解約開價百億，市府態度是，如果新壽要開價百億元與市府合意解約，市府就依照程序報議會審查，就看議會會不會通過。

