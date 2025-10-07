老公寓自備款壓力變大了 晚一年出手每月要多存3.5萬元

根據財團法人金融聯徵中心資料顯示，今年上半年國內屋齡30年以上的老公寓新增房貸平均鑑估房價為1,095萬元，而銀行核貸成數僅74.9%，換算自備款成數達25.1%，相比去年同期增加約3.3個百分點，平均自備款金額從232萬元拉高至275萬元，等於晚一年買就得多準備43萬元，換算平均每月要額外多存3.5萬元，比基本工資還多，對小資族來說，幾乎要不吃不喝才能達標。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，老公寓因總價相對親民，一直被視為首購族與小資族的「入門選項」。然而，銀行對老屋普遍態度保守，核貸成數多僅落在七成左右。

張旭嵐指出，近年隨著老屋房價同步走高，購屋族的資金壓力也不減反增，加上今年上半年持續受限貸令影響，推升銀行風險控管，放貸條件緊縮，使得核貸成數明顯縮水，而老屋還有裝修需求，讓老屋的購屋門檻愈來愈高。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，實務上並非總價越低，自備款就一定越少。今年台南市老公寓的平均鑑價與去年僅差2萬元，但核貸成數卻明顯下滑，推估主因落在銀行對借款人條件的風險評估有差異。

李家妮指出，以去年台南市老公寓申貸族群中，有部分為年收逾400萬元的高收入族，而今年高財力客群比例減少，且申貸主力年齡層從30～40歲上升至40～50歲，加上今年銀行放貸條件偏於保守，綜合因素下，讓核貸成數縮水幅度加大，購屋族得多準備一些自備款。

李家妮也提醒，老屋雖然總價相對低，但核貸條件會依物件狀況及申貸者財力條件而有明顯差異，購屋族在進場前，可先向銀行試算鑑價與可貸額度，避免資金規劃落差。

李家妮表示，尤其受限貸令影響，普遍銀行核貸成數緊縮下，建議可比預期多準備一成以上的自備款，避免核貸結果不符預期，出現資金缺口，影響購屋計畫進行。