快訊

輝達台灣總部卡關有解？T12成新選項 球在輝達手上

檢察官問怎知「京華城一放手100億」？柯文哲：台北市房價都很貴

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

老公寓自備款壓力變大了 晚一年出手每月要多存3.5萬元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據財團法人金融聯徵中心資料顯示，今年上半年國內屋齡30年以上的老公寓新增房貸平均鑑估房價為1,095萬元，而銀行核貸成數僅74.9%，換算自備款成數達25.1%，相比去年同期增加約3.3個百分點，平均自備款金額從232萬元拉高至275萬元，等於晚一年買就得多準備43萬元，換算平均每月要額外多存3.5萬元。台灣房屋集團提供
根據財團法人金融聯徵中心資料顯示，今年上半年國內屋齡30年以上的老公寓新增房貸平均鑑估房價為1,095萬元，而銀行核貸成數僅74.9%，換算自備款成數達25.1%，相比去年同期增加約3.3個百分點，平均自備款金額從232萬元拉高至275萬元，等於晚一年買就得多準備43萬元，換算平均每月要額外多存3.5萬元。台灣房屋集團提供

根據財團法人金融聯徵中心資料顯示，今年上半年國內屋齡30年以上的老公寓新增房貸平均鑑估房價為1,095萬元，而銀行核貸成數僅74.9%，換算自備款成數達25.1%，相比去年同期增加約3.3個百分點，平均自備款金額從232萬元拉高至275萬元，等於晚一年買就得多準備43萬元，換算平均每月要額外多存3.5萬元，比基本工資還多，對小資族來說，幾乎要不吃不喝才能達標。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，老公寓因總價相對親民，一直被視為首購族與小資族的「入門選項」。然而，銀行對老屋普遍態度保守，核貸成數多僅落在七成左右。

張旭嵐指出，近年隨著老屋房價同步走高，購屋族的資金壓力也不減反增，加上今年上半年持續受限貸令影響，推升銀行風險控管，放貸條件緊縮，使得核貸成數明顯縮水，而老屋還有裝修需求，讓老屋的購屋門檻愈來愈高。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，實務上並非總價越低，自備款就一定越少。今年台南市老公寓的平均鑑價與去年僅差2萬元，但核貸成數卻明顯下滑，推估主因落在銀行對借款人條件的風險評估有差異。

李家妮指出，以去年台南市老公寓申貸族群中，有部分為年收逾400萬元的高收入族，而今年高財力客群比例減少，且申貸主力年齡層從30～40歲上升至40～50歲，加上今年銀行放貸條件偏於保守，綜合因素下，讓核貸成數縮水幅度加大，購屋族得多準備一些自備款。

李家妮也提醒，老屋雖然總價相對低，但核貸條件會依物件狀況及申貸者財力條件而有明顯差異，購屋族在進場前，可先向銀行試算鑑價與可貸額度，避免資金規劃落差。

李家妮表示，尤其受限貸令影響，普遍銀行核貸成數緊縮下，建議可比預期多準備一成以上的自備款，避免核貸結果不符預期，出現資金缺口，影響購屋計畫進行。

老屋 小資族

延伸閱讀

住無電梯老公寓、每天爬四樓反樂在其中！90歲嬤找到獨居的樂趣

台股2萬6不是高點！第四季行情蓄勢待發 達人：小資族買00878輕鬆跟上漲幅

台股登峰26K小資族零股助攻 高股息ETF與龍頭股受青睞

每天吹冷氣+3支電扇狂吹 電費僅198元…她曝省電撇步引熱議

相關新聞

輝達台灣總部卡關有解？T12成新選項 球在輝達手上

輝達台灣總部卡關一案，台北市府打算釋出同樣位於北士科的T12基地，直接和輝達洽談。據了解，無論是T17、18或12，與新...

輝達進駐卡關？北市本周協商另覓2基地 解新壽解約僵局

輝達台灣總部進駐北士科T17T18，因新壽與市府「合意解約」仍有歧見陷僵局。儘管新壽董事長魏寶生強調，輝達明確表示只考慮...

我第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆衛星運赴美 自製率達84%

福爾摩沙衛星八號（簡稱「福衛八號」）是台灣第一個自製的衛星星系，共有8顆光學遙測衛星，其中第一顆（FS-8A）7日自位於...

輝達進駐卡關 游淑慧曝BOT問新壽：霸王硬上弓情勒北市？

輝達台灣總部進駐北士科T1718卡關，因新壽與市府「合意解約」仍有歧見陷僵局。國民黨議員游淑慧今問新壽，與輝達簽訂MOU...

老公寓自備款壓力變大了 晚一年出手每月要多存3.5萬元

根據財團法人金融聯徵中心資料顯示，今年上半年國內屋齡30年以上的老公寓新增房貸平均鑑估房價為1,095萬元，而銀行核貸成...

小資苦！公寓自備款提高 這縣市晚一年要多準備70萬

各地電梯大樓房價狂漲，不少人選擇老公寓，台灣房屋集團指出，公寓房價雖較便宜，但受銀行核貸成數緊縮影響，今年上半年全台平均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。