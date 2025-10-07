快訊

輝達台灣總部卡關有解？T12成新選項 球在輝達手上

檢察官問怎知「京華城一放手100億」？柯文哲：台北市房價都很貴

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

邁向2050淨零！台灣港務公司推動 PAS 2080碳管理標準

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

因應氣候變遷及國家政策，並落實港埠工程全生命周期減碳管理，台灣港務公司積極推動港埠工程減碳作為，宣布啟動PAS 2080建築與基礎建設碳管理標準，朝2050年淨零排放與永續港群的目標邁進。台灣港務公司結合公共工程節能減碳包含綠色材料、綠色能源、綠色工法與綠色環境共4大指標，推動訂定「港埠工程減碳作業參考指引」及「港埠工程PAS 2080碳管理手冊」，使臺灣港務公司各分公司於港埠工程辦理減碳作業時有所依循。

台灣港務公司總經理王錦榮於2025年5月率領總公司及各分公司工程單位同仁，並偕同專業減碳顧問，召開港埠工程減碳推動及PAS 2080碳管理認證工作啟動說明會，正式宣布本公司港埠工程減碳之重要發展目標，並指示工程單位積極配合執行，展現全面落實港埠工程減碳工作的堅定決心與組織動能。

在具體執行方面，針對轄管港埠工程進行基準年(2021~2023年)之訂定、碳排放量估算及碳排係數資料建置等，以建立全生命周期碳管理制度，並制定多項減碳策略與行動；後續臺灣港務公司將依PAS 2080標準持續監測執行成效，確保整體碳管理系統之一致性與可追蹤性。

港務公司表示，2025年9月起，臺灣港務公司即向英國標準協會(BSI)申請進行「港埠工程減碳作業參考指引」內容正確性審查及工項碳排係數來源確認，待未來取得認證後，將成為臺灣港務公司港埠工程減碳制度之核心技術依據與實務執行準則，奠定工程全生命周期碳管理之標準化基礎，作為未來各項港埠建設與碳績效評估之關鍵參據，全面落實碳管理行動導向、數據導向與成效導向之目標。

港務公司強調，港埠工程減碳行動不僅是回應國家永續政策，更是企業自我轉型與永續升級的關鍵契機，碳管理制度建置及查核機制納入未來年度重點工作，並列為各單位績效追蹤指標，未來更將持續深化與國際標準接軌，讓「港埠工程減碳再升級」，展現臺灣港務公司對國家永續政策的堅定承諾與行動。

減碳 基礎建設 總經理

延伸閱讀

道路圍籬再忍耐一下 捷運萬大中和線拚2027年完工全線僅需14分鐘

台塑企業減碳量突破88萬公噸

商業興觀點／建築減碳 三路並進

AI世代ESG新商辦 「中悦ITC」餐廳也減碳

相關新聞

輝達台灣總部卡關有解？T12成新選項 球在輝達手上

輝達台灣總部卡關一案，台北市府打算釋出同樣位於北士科的T12基地，直接和輝達洽談。據了解，無論是T17、18或12，與新...

輝達進駐卡關？北市本周協商另覓2基地 解新壽解約僵局

輝達台灣總部進駐北士科T17T18，因新壽與市府「合意解約」仍有歧見陷僵局。儘管新壽董事長魏寶生強調，輝達明確表示只考慮...

DARA達拉電能加速布局 北台灣三座快充站齊發啟用

全達國際旗下子公司「DARA達拉電能」宣布北台灣三座「混合式超級快充站」同步啟用，布局交通要衝與商業核心，單站最高總功率...

我第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆衛星運赴美 自製率達84%

福爾摩沙衛星八號（簡稱「福衛八號」）是台灣第一個自製的衛星星系，共有8顆光學遙測衛星，其中第一顆（FS-8A）7日自位於...

輝達進駐卡關 游淑慧曝BOT問新壽：霸王硬上弓情勒北市？

輝達台灣總部進駐北士科T1718卡關，因新壽與市府「合意解約」仍有歧見陷僵局。國民黨議員游淑慧今問新壽，與輝達簽訂MOU...

老公寓自備款壓力變大了 晚一年出手每月要多存3.5萬元

根據財團法人金融聯徵中心資料顯示，今年上半年國內屋齡30年以上的老公寓新增房貸平均鑑估房價為1,095萬元，而銀行核貸成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。