金融研訓院攜手瑞士品質協會 SAQ 樹立高端財富管理人才國際標準

台灣金融研訓院（TABF）與瑞士品質協會（Swiss Association for Quality, SAQ）於3日正式簽署合作備忘錄（MoU），TABF亦榮幸成為SAQ首家海外合作夥伴，為國際金融認證領域揭開嶄新篇章。

瑞士長久被視為私人銀行與高資產財富管理的全球標竿，其由SAQ開發的「Certified Wealth Management Advisor®」認證更獲全球頂尖金融機構採用。

本次策略合作旨在加速台灣邁向亞洲資產管理中心的進程，透過導入具國際可轉移性的專業職能標準，全面提升我國金融人才的專業實力與國際競爭力。

本合作備忘錄台灣金融研訓院（TABF）與瑞士品質協會（SAQ）共同合作，結合雙方的經驗與專業知識。透過結合瑞士的最佳實務與評鑑技術，此合作將打造符合全球需求的高端專業資格，讓台灣金融專業人才能在國際舞台上脫穎而出。

金融研訓院院長高一誠表示：「這項合作不僅具策略意義，更具有象徵力量。我們引進瑞士最先進的財富管理標準與測評方法，讓台灣的金融人才能與全球頂尖專業人士並駕齊驅。」

本次簽署適逢金融研訓院成立45周年，並承接近期與德國法蘭克福金融管理學院及英國特許銀行家學院的合作，展現金融研訓院深化國際鏈結、強化專業實力、鞏固台灣作為亞洲金融教育與認證信賴中心。