第三波公辦都更來了！國住都「南京龍江案」釋35億元商機

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
北市南京龍江公辦都更案啟動招商。國家住都中心提供
國家住都中心7日宣布啟動年度第三件公辦都更案「南京龍江」，正式對外招商，基地位於台北市中山區，步行5分鐘可達捷運南京復興站，交通便捷、生活機能完善。整體開發面積約3,977平方公尺（約1,203坪），採「權利變換」方式辦理，預估投資金額約35億元，即日起開放申請，只到12月8日截止。

國住都指出，「南京龍江」案是今年繼「中山長春」及「文山木柵」之後推出的第三件公辦都更，基地位於南京東路、龍江路口一帶，區位條件優越。為提升招商效率，住都中心已提前完成地主意願整合，並取得所有公、私地主的參與同意，同時完成前期住戶安置與規劃工作，讓後續投資人進場時能大幅降低執行風險。

住都中心表示，本案將以整體規劃思維導入專業團隊，結合住宅與商業機能，同時兼顧公共利益。未來將透過都市計畫變更，新增公園綠地、開放式公共設施用地，並串聯捷運站周邊綠色廊道，營造舒適、安全的居住與步行環境。住都中心將秉持專業、公平、公正原則，嚴格監督設計與施工品質，與出資團隊共同打造優質都市更新範例。

國家住都中心說明，今年預計推出五件公辦都更案，持續以捷運站為核心，整合交通、人行及生活機能，打造多元使用、友善步行的城市空間。

