台新銀行Richart邀請民眾國慶看101煙火 「煙火＋無人機」雙重驚喜

雙十國慶即將到來，台新新光金控合併後首度攜手台北101，於10月10日晚間10點推出全台首次結合「煙火＋無人機」的國慶展演，希望為民眾打造驚艷難忘的節日夜晚。特別是台新銀行吉祥物 Richart 也將登場，以可愛造型陪伴大家共度國慶夜，增添節慶溫度。

此次展演將有數千發煙火自台北101全棟綻放，並結合500台無人機群飛演出，突破傳統國慶煙火的想像，為全民帶來一場科技與藝術融合的視覺饗宴。台新銀行總經理林淑真表示台新新光金控支持「煙火＋無人機」的國慶展演，這是企業對創新與美好生活承諾的展現，同時希望透過這場展演，讓大家留下最難忘的國慶記憶。

台新銀行Richart將在國慶夜以可愛的造型出現在無人機燈光秀中，向全民送上祝福，邀請大家齊聚信義區，共享璀璨夜空。林淑真表示，台新銀行Richart不僅是金融好夥伴，更希望成為大家生活中的好朋友，誠摯邀請所有民眾在10月10日晚間一起見證台北101的國慶煙火與無人機演出；除了國慶夜的展演外，10月10日至12日連續三晚，台新新光金控也將於台北101以「智慧好夥伴」為主題的大樓點燈互動，與市民共同歡度連假，延續節日喜悅氛圍。