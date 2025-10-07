快訊

台鐵五權站推站員落軌涉案人是街友 殺人未遂送辦畫面曝光

黃子佼涉肇事逃逸？本人發聲明喊冤 親還原車禍過程

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

台新銀行Richart邀請民眾國慶看101煙火 「煙火＋無人機」雙重驚喜

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

雙十國慶即將到來，台新新光金控合併後首度攜手台北101，於10月10日晚間10點推出全台首次結合「煙火＋無人機」的國慶展演，希望為民眾打造驚艷難忘的節日夜晚。特別是台新銀行吉祥物 Richart 也將登場，以可愛造型陪伴大家共度國慶夜，增添節慶溫度。

此次展演將有數千發煙火自台北101全棟綻放，並結合500台無人機群飛演出，突破傳統國慶煙火的想像，為全民帶來一場科技與藝術融合的視覺饗宴。台新銀行總經理林淑真表示台新新光金控支持「煙火＋無人機」的國慶展演，這是企業對創新與美好生活承諾的展現，同時希望透過這場展演，讓大家留下最難忘的國慶記憶。

台新銀行Richart將在國慶夜以可愛的造型出現在無人機燈光秀中，向全民送上祝福，邀請大家齊聚信義區，共享璀璨夜空。林淑真表示，台新銀行Richart不僅是金融好夥伴，更希望成為大家生活中的好朋友，誠摯邀請所有民眾在10月10日晚間一起見證台北101的國慶煙火與無人機演出；除了國慶夜的展演外，10月10日至12日連續三晚，台新新光金控也將於台北101以「智慧好夥伴」為主題的大樓點燈互動，與市民共同歡度連假，延續節日喜悅氛圍。

台新新光金控 國慶 無人機

延伸閱讀

蔡易餘塞車看煙火 東石海之夏湧6.9萬人潮立委就地自拍成中秋奇景

嘉義東石海之夏煙火秀 1.8萬發點亮中秋夜空

康熙來了將登上總統府國慶光雕展 致敬金鐘60年回顧台灣記憶

文資與人潮兼顧！桃消古蹟、商場演練 國慶前夕強化救災能力

相關新聞

小資苦！公寓自備款提高 這縣市晚一年要多準備70萬

各地電梯大樓房價狂漲，不少人選擇老公寓，台灣房屋集團指出，公寓房價雖較便宜，但受銀行核貸成數緊縮影響，今年上半年全台平均...

台塑集團AI轉型看見成效 創造年效益逾70億元

台塑集團積極轉型升級，近年積極展開各項人工智慧（AI）專案計畫，迄今為止，五大公司首階段專案達成率已逾七成，創造年效益逾...

台塑企業減碳量突破88萬公噸

台塑企業積極推動人工智慧（AI）專案計畫，展現傳統製造業數位轉型的企圖心，除了創造效益的「加法」，還有提升永續量能的「減...

台塑集團三方向深化利基布局

台塑集團今年起大力展開「五大轉型與三發展方向」，包括推動產品、事業、低碳、能源及數位轉型，並朝電子及半導體創新應用材料、...

中部機械業轉型半導體 供電新挑戰

中部機械業轉型升級為半導體產業，成供電新挑戰。國科會提出中科后里園區環境影響差異分析，就因園區規劃從精密機械業轉為半導體...

秋節烤肉商機延燒到月底 家樂福、全聯、好市多挑戰雙位數成長

中秋節連假落幕，不過，外界預期10月連假多，烤肉商機能燒到10月底，外溢效應下，整體中秋烤肉商機上看600億元產值。家樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。