醣聯SPD8-P三期完成最後一次給藥 明年Q2公布結果 積極洽談區域授權

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

醣聯（4168）7日宣布，與日本三菱瓦斯化學（Mitsubishi Gas Chemical, MGC）合作開發的骨質疏鬆之生物相似藥SPD8，於日本進行中的第三期臨床試驗已完成最後一位受試者最後一次給藥，公司預計於2026年第2季解盲（揭露）主要試驗結果。

台灣醣聯表示，本次三期臨床試驗是多中心、隨機、雙盲之比較試驗，針對原發性骨質疏鬆之停經後女性，評估SPD8與原廠藥之療效與安全性，相關臨床數據將作為查驗登記之重要依據。

台灣醣聯自2010年起深耕抗體製程與品質系統，結合日本與台灣的製造及分析能力，累積完整的相似性評估與臨床開發經驗，並建立商業化前供應鏈。憑藉這些核心能力，醣聯致力於提供高品質、相似性更高的生物相似藥解決方案。

總經理楊玫君表示：「面對快速高齡化所帶來的醫療挑戰，安全且可負擔的治療需求顯得格外重要，醣聯將會謹慎確保藥物品質與療效並持續觀察與分析來完成三期臨床。同時，與合作夥伴共同強化日本及國際市場的供應佈局，以提供病患可負擔的治療選擇並減輕醫療體系負擔。」

台灣醣聯表示，SPD8的原廠藥物Denosumab（商品名 Prolia/Xgeva）於骨鬆與腫瘤骨相關適應症具有穩定臨床需求，2024年全球合計銷售額約66億美元。SPD8旨在於維持療效與安全前提下，提供高品質且可近性的治療選擇，目前正積極持續與多家企業洽談區域性開發與商業化合作。

