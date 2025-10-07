快訊

台鐵五權站推站員落軌涉案人是街友 殺人未遂送辦畫面曝光

黃子佼涉肇事逃逸？本人發聲明喊冤 親還原車禍過程

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

Treg研究獲諾貝爾醫學獎肯定 台寶抗排斥新藥臨床進程領先全球

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台寶生醫（6892）7日表示，2025年諾貝爾醫學獎揭曉，由日本免疫學家坂口志文（Shimon Sakaguchi）與美國學者Mary Brunkow、Fred Ramsdell三人共同獲獎，主要表彰其在「調節型T細胞」（Regulatory T cell, Treg）與免疫耐受機制上的開創性發現。這項研究揭示免疫系統的「剎車機制」，讓人體能防止自體免疫反應、維持免疫平衡，不僅正式為全球細胞治療產業開啟嶄新篇章，也將台寶生醫推向Treg療法的全球領導者之一。

台寶生醫執行長楊鈞堯表示，Treg療法被視為繼CAR-T之後最具顛覆性的免疫治療模式，如今這項免疫耐受研究再獲得諾貝爾醫學獎的肯定，象徵免疫學邁向新紀元。Treg細胞療法的核心價值在於重建免疫耐受，從根本上恢復免疫平衡，不僅能減少器官移植排斥，也有潛力治療多種自體免疫疾病。

全球Treg細胞療法的臨床與商業化正快速推進，其中，台寶生醫的主力產品TRK-001正是此領域研發進度領先的藥物之一，目前已展開治療腎臟移植抗排斥的台灣、美國全球多中心二期臨床試驗收案，挾全新抗排斥療法的機制，未來有機會透過一次性的治療，產生長期的免疫耐受性，進而取代免疫抑制藥物，免除病患終身服藥之苦。

美國 諾貝爾

延伸閱讀

藍斯德爾大學愛上免疫學 默默耕耘催生療法新領域

把垃圾當黃金 諾貝爾得主布朗柯勇於挑戰冷門基因

諾貝爾醫學獎美日3學者獲獎 國內學者：為免疫學研究領域開啟大門

坂口志文等3人得諾貝爾醫學獎 日本連2年獲殊榮

相關新聞

小資苦！公寓自備款提高 這縣市晚一年要多準備70萬

各地電梯大樓房價狂漲，不少人選擇老公寓，台灣房屋集團指出，公寓房價雖較便宜，但受銀行核貸成數緊縮影響，今年上半年全台平均...

台塑集團AI轉型看見成效 創造年效益逾70億元

台塑集團積極轉型升級，近年積極展開各項人工智慧（AI）專案計畫，迄今為止，五大公司首階段專案達成率已逾七成，創造年效益逾...

台塑企業減碳量突破88萬公噸

台塑企業積極推動人工智慧（AI）專案計畫，展現傳統製造業數位轉型的企圖心，除了創造效益的「加法」，還有提升永續量能的「減...

台塑集團三方向深化利基布局

台塑集團今年起大力展開「五大轉型與三發展方向」，包括推動產品、事業、低碳、能源及數位轉型，並朝電子及半導體創新應用材料、...

中部機械業轉型半導體 供電新挑戰

中部機械業轉型升級為半導體產業，成供電新挑戰。國科會提出中科后里園區環境影響差異分析，就因園區規劃從精密機械業轉為半導體...

秋節烤肉商機延燒到月底 家樂福、全聯、好市多挑戰雙位數成長

中秋節連假落幕，不過，外界預期10月連假多，烤肉商機能燒到10月底，外溢效應下，整體中秋烤肉商機上看600億元產值。家樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。