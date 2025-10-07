小資苦！公寓自備款提高 這縣市晚一年要多準備70萬

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
老公寓總價低實坪大，受40-50歲中年客群青睞。圖／台灣房屋提供
各地電梯大樓房價狂漲，不少人選擇老公寓，台灣房屋集團指出，公寓房價雖較便宜，但受銀行核貸成數緊縮影響，今年上半年全台平均自備款金額達275萬元，相較去年多了43萬元，換算平均每月要額外多存3.5萬元，比基本工資還多，對小資族來說，幾乎要不吃不喝才能達標。

根據台灣房屋集團統計聯徵中心新增房貸資料，今年上半年全台30年以上老公寓，平均鑑估價1095萬元，平均核貸成數為74.9%，也就是自備款要25.1%，相比去年同期增加約3.3個百分點。

換算平均自備款金額，從232萬元拉高至275萬元，等於晚一年買就得多準備43萬元。

六都老公寓自備款成數同步增加，其中，又以台北市購屋族最辛酸，老公寓平均自備款拉高至454萬元，比去年同期多了約70萬元，幾乎是其他縣市2倍以上，單單自備款金額，已經可以直接在南部直接入手一間。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，老公寓總價相對親民，是不少首購族與小資族的「入門選項」。然而，銀行對老屋普遍態度保守，核貸成數大多僅在7成左右，近年隨著老屋房價同步走高，購屋族的資金壓力也不減反增。

她表示，今年上半年持續受限貸令影響，推升銀行風險控管，放貸條件緊縮，使得核貸成數明顯縮水，而老屋還有裝修需求，老屋的現金門檻也越來越高。

尤其全台房價最高的台北市，想要卡位精華區，難免得屈就於高屋齡，但自備款水位隨之墊高，未來首購族若想進場，恐仍需借助家庭資金挹注，才更有力承接高漲的購屋成本。

另觀察今年上半年六都老公寓，台南市核貸成數最低，因此平均自備款成數最高，平均需準備約2成7的自備款成數，自備款金額亦拉高至135萬元，相較去年多了32萬元。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，今年台南老公寓的平均鑑價與去年僅差2萬元，但核貸成數卻明顯下滑，推估主因落在銀行對借款人條件的風險評估有差異。

以去年台南老公寓申貸族群中，有部分為年收逾400萬元的高收入族，今年高財力客群比例減少，且申貸主力年齡層從30~40歲上升至40~50歲，加上今年銀行放貸條件偏於保守，綜合因素下，讓核貸成數縮水幅度加大，購屋族得多準備一些自備款。

李家妮提醒，老屋雖然總價相對低，但核貸條件會依物件狀況及申貸者財力條件而有明顯差異，購屋族在進場前，可先向銀行試算鑑價與可貸額度，避免資金規劃落差，尤其受限貸令，銀行核貸成數緊縮下，建議可比預期多準備1成以上的自備款，避免核貸結果不符預期，出現資金缺口，影響購屋計畫進行。

六都老屋自備款 資料來源／台灣房屋
六都老屋自備款 資料來源／台灣房屋

