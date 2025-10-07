台塑企業減碳量突破88萬公噸

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑企業積極推動人工智慧（AI）專案計畫，展現傳統製造業數位轉型的企圖心，除了創造效益的「加法」，還有提升永續量能的「減法」，當前減碳量已突破88萬公噸，距百萬公噸目標僅有一步之遙。

根據規劃台塑企業導入AI的目標，一方面是要提升各事業製程效率，另一方面要達到永續發展目標，至今規劃的2,700多件AI專案計劃除了可創造可觀的經濟效益，更要完成102.7萬公噸的CO2e減碳量目標。

以台塑化（6505）為例，透過AI操作模組可以找到最佳蒸餾點，讓柴油品質趨近管制值並保持合格，改善後柴油產率由23%提高到23.35%，每年產量提高3.3萬公秉，並且可節省蒸汽8.5萬噸，減少CO2排放量2,500噸，年效益約1億元。

另外，台塑集團在麥寮及其他各廠區也投資58.8億元進行36支煙囪改善工程，消除白煙視覺污染。

台塑集團 AI 減碳

台塑集團AI轉型看見成效 創造年效益逾70億元

台塑集團積極轉型升級，近年積極展開各項人工智慧（AI）專案計畫，迄今為止，五大公司首階段專案達成率已逾七成，創造年效益逾...

台塑企業減碳量突破88萬公噸

台塑企業積極推動人工智慧（AI）專案計畫，展現傳統製造業數位轉型的企圖心，除了創造效益的「加法」，還有提升永續量能的「減...

台塑集團三方向深化利基布局

台塑集團今年起大力展開「五大轉型與三發展方向」，包括推動產品、事業、低碳、能源及數位轉型，並朝電子及半導體創新應用材料、...

中部機械業轉型半導體 供電新挑戰

中部機械業轉型升級為半導體產業，成供電新挑戰。國科會提出中科后里園區環境影響差異分析，就因園區規劃從精密機械業轉為半導體...

秋節烤肉商機延燒到月底 家樂福、全聯、好市多挑戰雙位數成長

中秋節連假落幕，不過，外界預期10月連假多，烤肉商機能燒到10月底，外溢效應下，整體中秋烤肉商機上看600億元產值。家樂...

百貨業中秋業績成長一至兩成 吃到送禮大餅

新三光越等百貨業者藉由啟動預購、擴大商品組合、引進跨界與獨家商品，以及整合線上線下通路等策略，多管齊下，搶攻中秋送禮需求...

