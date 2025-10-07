台塑企業減碳量突破88萬公噸

台塑企業積極推動人工智慧（AI）專案計畫，展現傳統製造業數位轉型的企圖心，除了創造效益的「加法」，還有提升永續量能的「減法」，當前減碳量已突破88萬公噸，距百萬公噸目標僅有一步之遙。

根據規劃台塑企業導入AI的目標，一方面是要提升各事業製程效率，另一方面要達到永續發展目標，至今規劃的2,700多件AI專案計劃除了可創造可觀的經濟效益，更要完成102.7萬公噸的CO2e減碳量目標。

以台塑化（6505）為例，透過AI操作模組可以找到最佳蒸餾點，讓柴油品質趨近管制值並保持合格，改善後柴油產率由23%提高到23.35%，每年產量提高3.3萬公秉，並且可節省蒸汽8.5萬噸，減少CO2排放量2,500噸，年效益約1億元。

另外，台塑集團在麥寮及其他各廠區也投資58.8億元進行36支煙囪改善工程，消除白煙視覺污染。