台塑集團三方向深化利基布局

台塑集團今年起大力展開「五大轉型與三發展方向」，包括推動產品、事業、低碳、能源及數位轉型，並朝電子及半導體創新應用材料、低碳與綠色產品及健康應用醫材三大產業發展趨勢方向，深化利基布局。預計至2030年，轉型有望為集團年營收新增1,941億元、年獲利281億元。

台塑集團的這些轉型工程中，產品轉型著重於開發高附加價值產品；事業轉型則積極投入新產品與新技術，拓展新事業版圖；低碳轉型以節能減碳與循環經濟為核心；能源轉型致力於逐步導入再生能源與低碳能源體系；而數位轉型則透過智慧製造與數據科技來提升整體營運效率，展現出台塑在全球產業變局下的前瞻布局。

台塑集團近年來面臨大陸石化產能過剩衝擊，營運走入谷底，加上美中科技競爭加劇、關稅壁壘，地緣政治緊張情勢等因素，使經濟發展充滿變數。