台塑集團AI轉型看見成效 創造年效益逾70億元

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台塑集團積極轉型升級，近年積極展開各項人工智慧（AI）專案計畫。圖／聯合報系資料照
台塑集團積極轉型升級，近年積極展開各項人工智慧（AI）專案計畫。圖／聯合報系資料照

台塑集團積極轉型升級，近年積極展開各項人工智慧（AI）專案計畫，迄今為止，五大公司首階段專案達成率已逾七成，創造年效益逾70億元，下一步除了力拚100%達陣外，也要向年效益200億元以上推進。

根據台塑集團內部統計，截至今年第2季為止已立案2,724件，預計投資39.3億元以創造每年91.9億元的經濟效益。相關專案至今已投30.7億元，已創造年效益74.7億元，台塑企業未來將繼續朝每年200~300億元經濟效益的目標繼續努力。

根據台塑企業資料顯示，集團內參與各項AI專案計畫的主要公司包括台塑（1301）、 南亞（1303）、台化（1326）、台塑化（6505）及河靜鋼鐵等五大公司，其中南亞預計展開的AI專案計畫數量928件最多，台塑將投資15.75億元金額最大，目前五大公司仍在進行中的AI專案仍有815件，預計要再投資8.57億元來達成年17.29億元的效益。

台塑企業表示，集團在2017年時，由於中研院院長廖俊智拜訪台塑企業管理中心主任委員王文淵，說明AI的功能及未來趨勢。王文淵認為可藉由AI加大改善效益，並且認為由製程同仁去推動效果更好，除了由台塑企業捐助3,000萬元協助成立人工智慧學校，並指派各廠生產製程的同仁接受AI訓練，台塑企業更在2024年自行於麥寮技訓中心成立AI訓練班。另外也整合企業內明志科技大學及長庚大學學術資源，開辦各項AI培訓課程，持續培養企業AI人才，落實全員AI基礎。

台塑企業表示，經過幾年的努力，台塑企業推動製程智能化AI已有一定的成效，截至2025年6月底為止，全企業AI專案已立案2,724件，預計投入39.3億元，年效益預估要達到91.9億元。這些專案現在目標達成率已有七成以上，實際完成了1,909件，實際投入30.7億元，年效益可達74.7億元，預期很快就能達到設定的初期目標，未來更將持續朝著王文淵定下年效益200億至300億元的目標努力。

台塑企業強調，推動AI成功的關鍵為主導者有堅定決心、掌握國際先進技術趨勢，以及良善的管理制度等，台塑企業先從小、簡單做起，例如起步時從單一製程單元、或設備著手，成功後逐步開發跨製程單元AI應用，擴展至整廠AI整合朝採購、生產、銷售、交運、保養等層面串接，逐步從製造業蛻變為智造業。

