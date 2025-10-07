聽新聞
百貨業中秋業績成長一至兩成 吃到送禮大餅

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

新三光越等百貨業者藉由啟動預購、擴大商品組合、引進跨界與獨家商品，以及整合線上線下通路等策略，多管齊下，搶攻中秋送禮需求，帶動中秋業績成長一至兩成，將顯著挹注下半年營運表現。

新光三越今年中秋檔期線上線下同步出招，共推出354款禮品，其中七成為首次登場、三成為獨家品牌，帶動業績成長一成，突破1億元。

台北101持續搶攻中秋商機，台北101表示，今年共推出兩款禮盒中秋月餅禮盒，持續鎖定企業與家庭客群，提供企業客戶客製化燙金印貼，今年禮盒售出1.5萬盒，較去年成長超過二成。

遠東SOGO今年推出「金秋禮饌 品月團圓」禮盒大賞，結合米其林星級美味、港式、中式以及國際知名伴手禮與進口鮮果禮盒，並加入台灣在地人氣名店快閃品項，帶動檔期成長二成。同時，SOGOplus也同步推出多款飯店月餅禮盒與水果禮盒，拓展中秋送禮多元化選擇。

微風百貨中秋檔期亦集中資源，今年匯聚超過200款品牌與限定商品，並透過線上平台BREEZEONLINE網羅近百款中秋禮盒。微風以獨家聯名、限量預購及早鳥策略三大手段，鎖定企業送禮及家庭自用兩大市場，帶動銷售成長約20%。

