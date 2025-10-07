聽新聞
秋節烤肉商機延燒到月底 家樂福、全聯、好市多挑戰雙位數成長

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
今年整體中秋烤肉商機上看600億元產值。 記者黃義書／攝影
今年整體中秋烤肉商機上看600億元產值。 記者黃義書／攝影

中秋節連假落幕，不過，外界預期10月連假多，烤肉商機能燒到10月底，外溢效應下，整體中秋烤肉商機上看600億元產值。家樂福、全聯和好市多瞄準高檔食材、靈活性備料與大份量策略，帶動業績雙位數成長。

市場觀察，因今年10月三大連假，帶動烤肉商機明顯升溫，來客數及相關商品的詢問度較往年更熱絡，評估烤肉市場將會拉到10月中旬以後，整體中秋商機有望超過600億元。

在中秋商機加持下，量販龍頭家樂福、好市多，與超市巨頭全聯烤肉大戰將持續延燒，10月獲利動能可望再提升。

統一集團旗下家樂福表示，針對秋季烤肉需求，今年相關肉品的備貨量已提高三成，並首次引進來自日本東北地區的「F1國產牛」，與市售日本進口牛肉便宜約5%以上，帶動檔期來客率與業績表現成長一至兩成。

全聯新推出「急凍鮮物」冷凍便利包殺出血路，主打二至三人份的便捷包裝，導入夾鏈立袋包裝，解凍退冰即可開烤。全聯表示，在節慶與優惠加持下，帶動相關業績成長一成。此外，急凍鮮物系列業績較去年雙位數增長。肉品方面，帶皮豬五花肉條、挪威冷藏鮭魚輪切、美國冷藏牛肋條等熱門商品相關業績約突破6,700萬元。

美式量販通路好市多（Costco）中秋節買氣熱絡，應景烤肉商品銷售明顯放量。業者指出，今年受惠商業配送服務與箱購需求同步增長，帶動整體生鮮與冷凍品項銷售走強。

