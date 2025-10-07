聽新聞
中部機械業轉型半導體 供電新挑戰

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

中部機械業轉型升級為半導體產業，成供電新挑戰。國科會提出中科后里園區環境影響差異分析，就因園區規劃從精密機械業轉為半導體產業，預估用電量翻倍，從原本407.2千瓩（MW）大增為834.3MW，下周將進入環評專案小組審查。

機械業、工具機等傳統產業，在美國對等關稅衝擊下成為海嘯第一排，政府、公會鼓勵相關業者轉型升級，經濟部也規劃相關補助，朝半導體相關產業升級，不過，在這樣的趨勢下，也意外為供電帶來全新的不確定性因素，后里園區是近期第一例因此用電量大增，而必須提出環差的案件。

根據國科會說明，中科后里園區第四次環差申請變更內容包括營建剩餘土石方數量變更、增加土石方暫置調度場，及增加用電量等三項。需電量從407.2MW大增為834MW，用電翻倍成為供電、減排的新挑戰。

環境部下周三（15日）將審查后里園區第四次環差案，整體園區用電量變更為834.3MW，間接碳排為每年347萬公噸，全基地溫室氣體總量碳排以不超過每年476萬公噸為上限。

中科后里園區包含后里農場與七星農場，2006年展開環評，經歷三次環差，后里農場部分計畫面積134.64公頃，主要引進產業包括光電、半導體、精密機械等三大產業，統計至今年初，后里農場進駐廠商包括美光記憶體、高明精機、友達晶材、千附精密（6829）、正崴精密、旭東機械、崴立機電等公司。

根據差異分析報告，此次電力大增，用電量從原本預估407.2MW上修，主因既有營運廠商設備升級，需調整其用電量為474.3MW，再加上因應廠商產業輪替，由過去精密機械業轉為半導體產業，用電量隨之提升，預估新增用電量為314.1MW，另還有園區再生水水質提升等公共用水調整用電量等，整體園區用電量變更為834.3MW。

針對此次變更新增用電需求，中科表示，未來會依照《再生能源發展條例》及「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」，要求進駐廠商將承諾於新增的契約容量使用13％再生能源。

