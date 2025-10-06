智慧經營／義大醫院院長杜元坤 行醫取義 開不賺錢的刀

衛生福利部今年元月公布最新醫學中心評鑑結果，義大醫院晉升為高屏區第四家醫學中心，義大醫院自創院以來，從高雄市的偏鄉地區一步步成長，如今升格為台灣新興醫學中心。背後的推手之一，就是義大醫院現任院長杜元坤，他的故事，不僅是專業醫師的生涯選擇，更是一段關於承諾與責任的堅持。

在醫院才能推動醫療創新

杜元坤出身台南，自台北醫學大學畢業後，長期在林口長庚醫院服務，曾任外科部長、骨科主任。2003年因父親企業經營不善，留下鉅額債務，之後他毅然南下，在義大醫院當時的院長陳榮基邀請下加入義大團隊。

杜元坤表示，不同於許多醫師執業多年後選擇自行開業，他始終堅持走大醫院之路。「在大醫院才有足夠病例，能推動醫療創新，突破現有的限制。」他坦言，南部醫療之所以人才外流，關鍵在於缺乏舞台，而義大正提供了這樣的機會。

與義大醫院創辦人林義守談條件時，杜元坤提出兩大原則：一是允許他開「不賺錢的刀」，專攻困難卻對病人至關重要的手術；二是延續早年承諾，每月捐出一半薪水，即使背負家中債務也不曾中斷。杜元坤強調「很多人為醫院謀利，我為醫院取義。」

如今，義大醫院已成為南台灣重要醫療據點，吸引優秀醫師回流，並成功升格為醫學中心。杜元坤堅信，醫療沒有完美，但要持續努力，讓「不完美變得更好」。

談到義大醫院的管理之道，杜元坤表示，早年身為一名醫師，他的工作是在專注臨床、教學與研究；但身為一間大型醫院的院長，還必須在績效管理、同仁滿意與公益理念之間找到平衡。杜元坤分享了自己如何在「專業經營」與「慈悲大愛」之間建立制度，帶領團隊走出一條與眾不同的醫院管理之路。

杜元坤坦言，當醫師時，他的時間分配大致是臨床60%、教學20%、研究與創新各10%；但成為院長後，他必須把臨床比例降到45%，撥出15%投入經營管理。他表示：「我白天看診、開刀，晚上回到辦公室才開始看財報、政策方向，一直忙到凌晨一點才休息。」

以病人為尊、以同仁為上

但是即便身為院長，杜元坤依舊堅持將20%的時間放在教學，因為「傳承不能少」。不同的是，他現在不只教醫師如何看病、開刀，還強調「醫療是專業服務業」的概念。

杜元坤強調：「要以病人為尊，更要以同仁為上」，他經常提醒醫院同仁，醫療團隊彼此支持，才能把愛心傳遞出去。他也特別叮嚀年輕醫師：「遇到弱勢病人，要更用心，因為真正需要我們幫忙的，不是每天穿西裝打領帶的人，而是那些穿著拖鞋、從田裡趕來的病人。」

杜元坤也主張，身為一家醫院的院長，必須注重「五力平衡」：人、事、物、財、報、心靈。例如，兒科與急重症科別雖然健保給付低，卻是醫院不可或缺的核心。他主張透過資源再分配，讓這些醫師薪資高於全院中位數，以確保制度公平，他直言：「這不是收入問題，而是大醫院國際定位的問題，辛苦的領域更要支持。」

此外，杜元坤也強調，醫療績效不只是病人的康復率，更包括同仁的滿意度與病患家屬的感受，「重症病人最辛苦的往往不是病人，而是長年照顧的家屬。」因此，他在門診時經常把家屬納入談話，提醒病人感謝身邊支持的親人。這樣的觀點，讓許多病人家屬在回診時忍不住落淚。

在杜元坤的眼中，醫院不是純粹的慈善機構，也不是單一的營利事業，而是一個必須兼顧專業、績效與慈悲的舞台。他的管理哲學，正是「用制度讓大愛落地」。他說：「醫療沒有完美，但我們要努力，讓不完美變得更好。」這句話，既是他身為外科醫師的信念，也是他帶領義大醫院持續成長的核心精神。