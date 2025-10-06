行銷策略／五大關鍵 吸引AI推薦

經濟日報／ 湛明暉（逢甲大學行銷系兼任教授、podcaster、著有《行銷科普湛》）

談到行銷，如何強化「品牌力」，是企業關注的重點之一。在20世紀50年代，包含美國廣告公司Grey提出的「品牌性格哲學」、日本小林太三郎教授提出的「企業性格論」等，都強調品牌必須擬人化，賦予獨特的性格特質，藉以吸引特定目標消費者並與之建立堅強的情感連結。

因此，品牌不只需要建立良好的形象，更需要具備獨特的人格魅力，讓消費者覺得「這個品牌跟我很像」、「這個品牌懂我」、「我喜歡這個品牌的說話方式」。

例如蘋果手機擁有忠誠度高的「果粉」，星巴克擁有「星禮程」堅強的顧客群，星宇航空受到年輕族群擁戴的「創新話題」等，都是消費者對品牌力的回應成果。

隨著AI時代的來臨，品牌人格工作也面臨多項的轉型挑戰，因為品牌的溝通對象不再只是人，還包含了AI與推薦系統。

過去只要說出「目標群眾懂得的語言」，品牌就能被理解；現今如果想被AI推薦，還必須說出「AI也能理解的語言」。

從「消費者懂我」，轉變成「AI懂我的品牌力、AI願意推薦我的品牌」，請先了解AI推薦五大關鍵邏輯：

一、語言文字的可讀性（AI-Readable Language）

雖然目前的AI很人性化，但AI不是人類，它沒有「感覺」、只有「解析」能力。因此品牌若想被AI理解與推薦，應避免使用感覺模糊的語言，例如：這款洗髮精超好用；應使用AI能懂的明確敘述句，例如：這是專為油性膚質設計的清爽型洗面皂…。

二、資料的可擷取性（Structured & Accessible Data）

品牌如果想被納入AI的推薦名單之中，必須先讓自己的資訊，符合「被AI抓取」的原則，例如網站內容是否有結構化標籤（Schema.org、Open Graph…），商品資訊、FAQ、評論等是否分類清楚等。

三、AI推薦語意的連結性（Semantic Relevance）

與搜尋引擎不同之處，在於AI的推薦不是比對關鍵字，而是對文字語意的理解程度。因此行銷人在設計文案時，必須要對應消費者的問題，設計問題導向式的內容，或是AI的問答模組。例如：油性膚質適合哪種洗面皂？

四、品牌的可信度（Trust Signals for AI）

會讓AI推薦的話語，不是動人的心靈雞湯，而是「可以辨識的信任指標」，例如使用者評論數量與品質、第三方認證、媒體報導、社群互動率，或是透明價格、退換制度等的品牌政策指標。

五、語料的更新與一致性（Content Freshness & Consistency）

更新率可顯現品牌的活動力，一致性則是展現品牌人格的成熟度與穩定性。所以請常更新內容（部落格、社群貼文、FAQ），同時注意跨媒體間的文、圖、話語的一致性。

綜合上述AI推薦的五大邏輯，行銷人在設計品牌廣宣的內容時，不妨問自己三個問題：首先，品牌在網路上是否有清晰、結構化的資訊？例如官網、評論、媒體露出等。

其次，品牌傳播內容是否具備一致性、辨識度，能讓AI辨識出「我是誰」？也就是品牌人格特質是否鮮明？

第三，品牌語言是否能對應消費者的提問範疇，例如：安心、快速、免運費等。

在AI時代，行銷成功的關鍵不只在於打動人心，更在於讓AI願意為你發聲。品牌不只要被看見，更要被理解、被推薦，這才是所謂的「品牌力」。

AI 消費

