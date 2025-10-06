數位沛方／氛圍行銷 掌握消費者喜好

最近在行銷圈出現一個新名詞——氛圍行銷（Vibe Marketing）。其實，它不是憑空冒出來的潮流，而是回應這個時代的必然產物：消費者已經不再單純被產品功能打動，而是被一種「感覺」吸引。再加上AI的高速生產力，品牌得以用更快、更大規模的方式，去營造一種「讓人想靠近」的氛圍。

Vibe Marketing 的核心，在於讓受眾覺得「這個品牌懂我」，主要由以下三個方向感知。

一、感受與風格優先：產品再厲害，如果傳遞出來的氛圍過於冷淡，消費者也不會想停留。Vibe Marketing 強調的，是說話口氣、視覺風格、甚至背景音樂，都必須傳遞出一致的感覺。

二、文化契合：品牌會借用迷因、懷舊元素、或社會話題，去和目標對象溝通或互動的，而不是硬性推銷，這能夠讓消費者在心中產生「我屬於這」的歸屬感。

三、微妙的推動：透過了歸屬感的營造，而不是強迫式的要求採取行動。換句話說，消費者會自己想走進這個品牌的世界。

這樣的氛圍行銷，對應的是一種潛移默化的力量：它不直接告訴你要買，而是讓你覺得「不加入好像會錯過什麼」。

之前我讀到的一位日本大學教授的書上，也提到了這樣的觀點，他在和學生談到過往的行銷模型時，學生們告訴他這並不是他們購物的行為流程，因此教授和同學們重新研究模型，在新模型的初期階段，消費者就是先因為氛圍而開始選擇某個品牌，等入手之後，會主動的幫忙拍成新的內容上傳到社群上，這時候就有可能吸引其他的人也愛上這個氛圍，進而成為品牌的新客戶。

如今，生成式AI的高效率，Vibe Marketing的執行變得更加容易與快速：

首先，我們可以利用AI在幾秒內完成許多零到一的環節，包括文案初稿、設計草圖，甚至自動跑數據分析。行銷人員可以減少許多初期發想的時間，把注意力集中在「我們要營造的 vibe是什麼」上。

其次，能夠快速產出許多的初稿，自然就能讓我們有更多元的素材來做宣傳與測試。過去若要完成好幾個版本的廣告文案做A/B測試，可能需要許多人力與時間，但現在AI可以在一個下午就生出上百個版本，馬上測，馬上調整。

此外，過去想要有這麼大量的初期發想及廣告素材，並做成效的評估，可能需要好幾個人甚至跨部門，才能把這些事情做好，但現在透過AI，我們很可能不再需要龐大的人力，這對於人力短缺的台灣職場來說，真的能夠解決很大一部分的問題。

Vibe Marketing代表的，是單純的強調產品本身功能已經不再是銷售成績的保證，而這也是過往許多台灣傳產或是老企業最常遇到的問題：相信產品好自然會有人買。未來，誰能夠快速掌握到消費者喜歡的氛圍並持續產出，誰就有機會在競爭的市場中脫穎而出。