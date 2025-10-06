商業興觀點／建築減碳 三路並進

經濟日報／ 彭亞凡（商研院商業發展與策略研究所研究員）

配合《氣候變遷因應法》的規定，環境部近期積極召開關於第三階段溫室氣體管制目標（2026~2030）的研議會議。其中，建築部門作為高排碳但具高度改善潛力的領域，逐漸成為政策討論的焦點。

建築排碳可分為「使用碳排」與「蘊含碳排」，前者來自營運階段的能源消耗，後者則涵蓋建材生產、施工、修繕與拆除等生命周期碳排放。根據聯合國環境規劃署（UNEP）和全球建築部門聯盟（GlobalABC）的報告顯示，建築部門（含蘊含碳排）2023年排放量占全球34%；我國方面，據住商部門減碳行動計畫揭露，建築業（含蘊含碳排）2022年碳排總量則達32%，僅次於製造業。

這不僅反映建築部門在減碳的關鍵地位，也凸顯其具備高度改善潛力，因為建築物一旦興建完成，其能源型態與碳排結構往往被「鎖定」數十年，而不論是新建建築的源頭設計，或既有建築的更新改造，皆需要具體政策引導與技術導入，因此為強化建築部門減碳力道，政府採「制度帶領、技術驅動、市場參與」三軌推動：

一、制度帶領

2022年上路的《建築能效評估與標示制度》，針對「使用碳排」透過自願標示與公有建築示範雙軌推動，預計2026年所有新建公有建築將達能效一級或近零碳標準。2024年則啟動《低碳（低蘊含碳）建築標示制度》，導入評估建材、施工與拆除階段之碳排表現，鼓勵建築鏈上下游展開低碳轉型。

二、技術驅動

政府整合產官學資源成立輔導團，提供建築外殼隔熱、空調照明改善、太陽光電設置、老舊設備汰換等診斷與補助，也推動節能績效保證專案（ESCO）協助大型建物系統性節能。此外，亦支持建築循環經濟、建築延壽、預鑄與木竹構造等低碳工法研發，並推動近零碳建築跨領域專才的培育，加速技術導入。

三、市場參與

政府透過經濟誘因帶動市場參與，如對綠建築提供容積獎勵、老屋更新補助、節能設備補助等，提升建商與民眾投入意願。更重要的是，2022年發布《綠色永續經濟活動認定參考指引》，使銀行與投資機構得以辨識營建建築與不動產業的「永續經濟活動」，業者若開發符合指引的項目，將更易取得綠色融資、投資資金等，也進一步推動市場資金流向節能減碳的建築項目。

建築部門的轉型，不僅是達成淨零的必要步驟，更是帶動技術創新與產業升級的契機，政府現階段即以推動綠建築與建築節能改善為基礎，逐步邁向「近零建築（1+）」的目標，並整合節能、創能、儲能與控能技術，邁向淨零建築。

