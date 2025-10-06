快訊

珍古德臨終語出驚人！想送川普、習近平到太空原因曝 這些人也被點名

中職／獅隊異動5人沒有他 林益全一軍0出賽寫17年生涯首見窘境

聽新聞
0:00 / 0:00

AI世代ESG新商辦 「中悦ITC」餐廳也減碳

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
中悦ITC商辦位於青埔高鐵領航南路。圖／業者提供
中悦ITC商辦位於青埔高鐵領航南路。圖／業者提供

迎接ESG浪潮，中悅建設集團旗下八京建設位於桃園青埔商辦「中悦ITC國際商貿中心」，以永續發展、節能減碳為核心理念，導入綠建築規範，智慧管理、連餐廳「186蔬食餐酒館」也推廣蔬食減碳，成為AI世代新商辦。

「中悅ITC」位於青埔領航南路三段，基地1,246坪，樓高19樓，目前已完銷結案，最高成交單價一坪57萬元。

八京建設總經理鄭桂林表示，八京建設自2012年即已布局青埔高鐵特區，打造中悦八京、中悦栢軒豪宅，並於2018年著手規劃國門首席商辦「中悦ITC國際商貿中心」，2021年動工，歷經四年打造於去年底完工。

他表示，中悦ITC同步歐美澳頂級商辦先進觀念，除了外觀時尚前衛，呼應國際機場、西濱海岸線，「御風而行」流線律動感，並設置挑高12米大廳，相迎3,800坪公園綠意，設有磁卡感應閘門通道。

另外在四樓國際行政酒樓：設有50人座國際多媒體會議廳， 24人座國際視訊會議中心，國際智能咖啡廳，186蔬食餐酒館推廣蔬食減少畜牧排碳與溫室氣體， 並在頂樓設鵲SKY LOUNGE，包括吧台區、用餐區，蒸氣淋浴室等。

為落實ESG，各戶門口設有One Wave免觸全戶節電總開關，下班時間隨手一次關閉全戶照明、與插座用電，僅保留必要之伺服器、門禁供電；可節省全棟19層、概算1,000人/台個人電腦，每天下班時間14小時、每小時可節省1W之待機耗電量，總計每月可節省420度KWH用電浪費。

鄭桂林表示，中悦ITC國際商貿中心一推出就受到市場青睞，全棟含店面共84戶，早在去年就已完銷，買家有金融業、科技業等，上市公司不少 ，很多買一整層，每坪均價落在42~57萬元。

為答謝各企業主住戶支持肯定，八京建設3日舉辦「中悦ITC落成感恩酒會」，設宴於186蔬食餐酒館，鄭桂林表示，依據當日活動人數計算，100位貴賓享用1餐蔬食，1次就為地球減碳300公斤。

中悦ITC導入186蔬食餐酒館，從飲食節能減碳ESG。圖／業者提供
中悦ITC導入186蔬食餐酒館，從飲食節能減碳ESG。圖／業者提供

商辦 減碳 ESG 總經理 AI 伺服器

延伸閱讀

泥濘荒地變綠色秘境！桃園錦興里10年蛻變獲環境部銀級認證

桃園經發局長張誠向輝達招手 曝青埔A19有三大優勢

PCB 轉型升級低碳高值化 國際展會期間聚焦無人機三應用

第一金永續「綠光傳愛」

相關新聞

花蓮災情嚴峻還要辦國慶活動？ 101董座賈永婕：堅定不移

台北101去年首次施放國慶煙火獲得好評後，今年也將持續再放煙火，並且會首次加入無人機表演，但目前花蓮災情仍嚴峻，也招致外...

AI世代ESG新商辦 「中悦ITC」餐廳也減碳

迎接ESG浪潮，中悅建設集團旗下八京建設位於桃園青埔商辦「中悦ITC國際商貿中心」，以永續發展、節能減碳為核心理念，導入...

營造工程物價 漲勢收斂

主計總處日前公布最新營造工程物價統計，今年8月營造工程物價指數為112.15，年增0.3%，漲勢收斂，不過整體仍位居高檔...

長榮航唱旺明年航空市場 總座孫嘉明推演三趨勢

大航空時代來臨，三趨勢成推進器。長榮航空總經理孫嘉明指出，從三大趨勢看好明年航空市場，首先疫後出遊熱度不減，機票價格易漲...

長榮航三個利多 推升貨運量能

長榮航空總經理孫嘉明同步看好航空貨運，他認為，今年第4季旺季不錯，明年有望更好。

長榮航強攻歐洲 要開闢新航線

航空業大戰，不僅北美線是兵家必爭之地，歐洲線也同樣是各家摩拳擦掌，都想要鞏固的地盤，因為歐洲線的觀光、商務客與貨運的量能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。