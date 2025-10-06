AI世代ESG新商辦 「中悦ITC」餐廳也減碳

迎接ESG浪潮，中悅建設集團旗下八京建設位於桃園青埔商辦「中悦ITC國際商貿中心」，以永續發展、節能減碳為核心理念，導入綠建築規範，智慧管理、連餐廳「186蔬食餐酒館」也推廣蔬食減碳，成為AI世代新商辦。

「中悅ITC」位於青埔領航南路三段，基地1,246坪，樓高19樓，目前已完銷結案，最高成交單價一坪57萬元。

八京建設總經理鄭桂林表示，八京建設自2012年即已布局青埔高鐵特區，打造中悦八京、中悦栢軒豪宅，並於2018年著手規劃國門首席商辦「中悦ITC國際商貿中心」，2021年動工，歷經四年打造於去年底完工。

他表示，中悦ITC同步歐美澳頂級商辦先進觀念，除了外觀時尚前衛，呼應國際機場、西濱海岸線，「御風而行」流線律動感，並設置挑高12米大廳，相迎3,800坪公園綠意，設有磁卡感應閘門通道。

另外在四樓國際行政酒樓：設有50人座國際多媒體會議廳， 24人座國際視訊會議中心，國際智能咖啡廳，186蔬食餐酒館推廣蔬食減少畜牧排碳與溫室氣體， 並在頂樓設鵲SKY LOUNGE，包括吧台區、用餐區，蒸氣淋浴室等。

為落實ESG，各戶門口設有One Wave免觸全戶節電總開關，下班時間隨手一次關閉全戶照明、與插座用電，僅保留必要之伺服器、門禁供電；可節省全棟19層、概算1,000人/台個人電腦，每天下班時間14小時、每小時可節省1W之待機耗電量，總計每月可節省420度KWH用電浪費。

鄭桂林表示，中悦ITC國際商貿中心一推出就受到市場青睞，全棟含店面共84戶，早在去年就已完銷，買家有金融業、科技業等，上市公司不少 ，很多買一整層，每坪均價落在42~57萬元。

為答謝各企業主住戶支持肯定，八京建設3日舉辦「中悦ITC落成感恩酒會」，設宴於186蔬食餐酒館，鄭桂林表示，依據當日活動人數計算，100位貴賓享用1餐蔬食，1次就為地球減碳300公斤。