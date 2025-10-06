永昕與3間日本公司簽投資協議 將在日本成立合資公司並打造生產基地

永昕（4726）6日宣布，與日本策略夥伴Alfresa Holdings Corporation（Alfresa）、Kidswell Bio Corporation（Kidswell）、以及Chiome Bioscience Inc. （Chiome）簽訂「無拘束力投資架構協議（Non-binding Term Sheet）」，並基於此協議積極討論於日本共同成立合資公司事宜，目標在日本建置具備原料藥（DS）與製劑（DP）能力的生物藥GMP生產基地，並展開生物藥之CDMO與流通事業。

此合資計畫源於日本厚生勞動省為在日本國內建構穩定的生物相似藥供應體系，所推行之「生物藥製造設施補助計畫」，三家日本夥伴獲得補助核可，而永昕為此計畫之重要合作夥伴。

此合資公司的成立，結合了四家公司的優勢：Alfresa的醫藥流通的深厚資源、Kidswell的生物相似藥開發經驗、Chiome的生物藥研發能力，以及永昕生物藥製程開發和生產能力、與提供CDMO服務的經驗，以打造日本具代表性的生物藥CDMO公司為目標。

永昕董事長陳佩君表示，永昕深耕日本市場多年，與許多生技公司和藥廠，有著長久良好的合作關係；此次結盟三家日本公司，響應日本政府所推動的生物藥在地生產規劃；目標是進一步深化永昕在日本的市場根基，提供給客戶全方位的生產基地選項。

永昕目前已為兩項國際上市生物藥品的商業化供應商，本次透過與策略夥伴簽訂無拘束力投資架構協議，推進於日本建置生物藥生產基地之計畫；同時持續聚焦於技術創新與全球市場布局，強化國際競爭力，實現成為世界知名Bio-CDMO公司的願景。