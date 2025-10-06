台灣赴美投資帶旺客貨運 長榮華航星宇攻美航網

台廠掀美國投資熱潮，客貨運需求增溫，國內航空業者積極擴大美國航網，繼長榮航直航達拉斯，中華航空、星宇航空也將陸續啟動直飛鳳凰城的航線，競舞美國天際，看準蓬勃的商務客貨流，也緊抓北美轉機市場商機。

根據統計，2024年台灣已躍升為美國第7大貿易夥伴，美國也是台灣最大的海外投資目的地；行政院指出，2024年台灣赴美投資高達141.26億美元，成長達45%，台灣企業迄今累計投資美國超過千億美元，在美創造逾40萬個工作機會。

台積電在亞利桑那州的投資最受矚目，將帶動整個半導體供應鏈落腳美國；而「星際之門」（Stargate）計畫與輝達（NVIDIA）、蘋果等美國旗艦企業紛紛加大在德州投資，已吸引鴻海在內的「電子七哥」加速在德州布局。

行政院副院長鄭麗君近日提出，將憑藉台灣建置科學園區的成功經驗，提供投資、融資和信用擔保的優惠，協助業者在美國建立產業聚落；包括半導體、半導體供應鏈，以及人工智慧（AI）伺服器在內的電子製造服務（EMS）等高科技產業台廠，都有望接續加碼投資美國，台灣各界也呼籲美國盡快通過「台美避免雙重課稅協定」（ADTA），創造更有利企業投資的環境。

逐台商需求而居 長榮航德州雙點穩坐北美霸主

因應台廠加速赴美投資的趨勢，國內航空業者逐需求而居，積極擴大美國航網並加密班機。

長榮航空穩坐國內航空「北美霸主」地位，隨著達拉斯開航，直飛北美擴增為9大客運航點，包含洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、休士頓、芝加哥、溫哥華、多倫多及達拉斯。

長榮航指出，到年底前長榮航每週赴北美航班將達94班，明年甚至上看百班，並可透過其他結盟航空業者的內陸航網，延伸至美加百餘個內陸城巿，緊抓經台北往返北美與東南亞的轉機客商機。

AI產業帶動下，德州的休士頓、達拉斯及奧斯汀所構成的「德州三角」正快速深化；長榮航空成為亞洲唯一同時經營德州休士頓及達拉斯兩大航點的航空公司，有望大啖蓬勃的客貨運需求。

半導體生態圈加速 華航、星宇航空開航鳳凰城

中華航空、星宇航空則預告將陸續啟動直飛鳳凰城的航線。鳳凰城作為美國西南地區新興科技重鎮，商務人士日益增加，近年更因台積電設廠，科技業生態圈持續茁壯發展中。

華航將於12月3日開啟台北直飛鳳凰城航線，來回直飛不中停，提供每週3個往返班次。星宇航空預計明年1月15日開闢鳳凰城，初期每週3班，2026年3月起將增為每週4班。

華航指出，台積電為全球半導體產業巨擘，也是華航重要企業客戶；2021年起，華航協助台積電完成超過20趟洛杉磯、舊金山、鳳凰城及熊本等地往返台灣的包機或包艙專案。

華航北美航點包括紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖及溫哥華，加上即將開航的鳳凰城，每週往返約40班次。

華航表示，未來紐約航線規劃逐步加密增班，明年將進駐紐約甘迺迪機場第一航廈，同時已與美國國內航線規模最大的西南航空結盟，未來可透過「一票到底」服務，銜接西南航空遍布全美航點。

星宇航空表示，在北美的航點包括洛杉磯、舊金山、西雅圖及加州安大略，目前每週10班往返洛杉磯，每天1班分別自台北往返舊金山及台北往返西雅圖，每週4班往返加州安大略，星宇航空也與美國航空進行聯航合作，旅客可利用美國內陸航網，轉機抵達更多美洲城市。

台灣航空擴展美國航線 市場需求與票價壓力並存

國內航空業者積極擴大布局美國航網，外界擔憂是否會供過於求，業者分析，陸籍航空礙於美中關係降溫，赴美班機銳減，轉趨加強布局歐洲，在台商投資潮增加的趨勢下，台灣赴美的旅運需求仍舊高漲，但部分較為競爭航線，淡季票價確實會面臨壓力。

此外，台灣旅行社資深導遊對中央社記者表示，疫情前，歐洲和美國旅遊團皆受市場青睞，但疫情過後，相較歐洲旅遊團的報復性反彈，美國團客則不見回溫，推估是美國通膨嚴重，旅遊成本大幅提升，團費大約漲了3到4成，台灣旅客消費力受到影響，而隨著國內業者加開美國新航點，能否帶動新一波旅遊熱潮，則有待觀察。