花蓮災情嚴峻還要辦國慶活動？ 101董座賈永婕：堅定不移

台北101去年首次施放國慶煙火獲得好評後，今年也將持續再放煙火，並且會首次加入無人機表演，但目前花蓮災情仍嚴峻，也招致外界批評，有人認為不應該再辦國慶活動。對此，台北101董事長賈永婕今日強調，「堅定不移」。

賈永婕在粉絲專業上回應指出，有人罵她「花蓮都這樣了，居然還要辦國慶活動」，但她只有四個字：堅定不移！

賈永婕強調，災區需要救援，國家也需要運轉，持續前進，每個人堅守自己的崗位，才是對台灣最深的愛，而國慶的煙火，要讓全世界看到團結的台灣，無論經歷什麼，台灣依然會發光。

賈永婕也提醒，台北101首次無人機、煙火展演最佳觀看視角在台北市政府前市民廣場、國父紀念館，且太高太遠看不到，並與大家相約10月10日晚上10時在市民廣場見。