聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮災情嚴峻還要辦國慶活動？ 101董座賈永婕：堅定不移
台北101去年首次施放國慶煙火獲得好評後，今年也將持續再放煙火，並且會首次加入無人機表演，但目前花蓮災情仍嚴峻，也招致外界批評，有人認為不應該再辦國慶活動。對此，台北101董事長賈永婕今日強調，「堅定不移」。
賈永婕在粉絲專業上回應指出，有人罵她「花蓮都這樣了，居然還要辦國慶活動」，但她只有四個字：堅定不移！
賈永婕強調，災區需要救援，國家也需要運轉，持續前進，每個人堅守自己的崗位，才是對台灣最深的愛，而國慶的煙火，要讓全世界看到團結的台灣，無論經歷什麼，台灣依然會發光。
賈永婕也提醒，台北101首次無人機、煙火展演最佳觀看視角在台北市政府前市民廣場、國父紀念館，且太高太遠看不到，並與大家相約10月10日晚上10時在市民廣場見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言