快訊

花蓮災情嚴峻還要辦國慶活動？ 101董座賈永婕：堅定不移

羽球／「十元」陳詩媛秀超音波照 奧運金牌王齊麟要升格當爸了！

食用堅果不會發胖還能減肥 研究曝每天吃到這個量助思路清晰

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮災情嚴峻還要辦國慶活動？ 101董座賈永婕：堅定不移

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
花蓮災情嚴峻還要辦國慶活動？台北101董事長賈永婕今日強調，「堅定不移」。圖／台北101提供
花蓮災情嚴峻還要辦國慶活動？台北101董事長賈永婕今日強調，「堅定不移」。圖／台北101提供

台北101去年首次施放國慶煙火獲得好評後，今年也將持續再放煙火，並且會首次加入無人機表演，但目前花蓮災情仍嚴峻，也招致外界批評，有人認為不應該再辦國慶活動。對此，台北101董事長賈永婕今日強調，「堅定不移」。

賈永婕在粉絲專業上回應指出，有人罵她「花蓮都這樣了，居然還要辦國慶活動」，但她只有四個字：堅定不移！

賈永婕強調，災區需要救援，國家也需要運轉，持續前進，每個人堅守自己的崗位，才是對台灣最深的愛，而國慶的煙火，要讓全世界看到團結的台灣，無論經歷什麼，台灣依然會發光。

賈永婕也提醒，台北101首次無人機、煙火展演最佳觀看視角在台北市政府前市民廣場、國父紀念館，且太高太遠看不到，並與大家相約10月10日晚上10時在市民廣場見。

國慶 賈永婕 台北101

延伸閱讀

「花蓮都這樣了」還要辦國慶活動　賈永婕堅定喊話：讓世界看到團結台灣

「防疫女神」出手了！賈永婕慨捐50萬助花蓮

賈永婕真心話不藏了！接任101董座「很多人看好戲」

台北101國慶日500架無人機＋4分鐘煙火施放 賈永婕：跨年也將有突破

相關新聞

花蓮災情嚴峻還要辦國慶活動？ 101董座賈永婕：堅定不移

台北101去年首次施放國慶煙火獲得好評後，今年也將持續再放煙火，並且會首次加入無人機表演，但目前花蓮災情仍嚴峻，也招致外...

營造工程物價 漲勢收斂

主計總處日前公布最新營造工程物價統計，今年8月營造工程物價指數為112.15，年增0.3%，漲勢收斂，不過整體仍位居高檔...

長榮航唱旺明年航空市場 總座孫嘉明推演三趨勢

大航空時代來臨，三趨勢成推進器。長榮航空總經理孫嘉明指出，從三大趨勢看好明年航空市場，首先疫後出遊熱度不減，機票價格易漲...

長榮航三個利多 推升貨運量能

長榮航空總經理孫嘉明同步看好航空貨運，他認為，今年第4季旺季不錯，明年有望更好。

長榮航強攻歐洲 要開闢新航線

航空業大戰，不僅北美線是兵家必爭之地，歐洲線也同樣是各家摩拳擦掌，都想要鞏固的地盤，因為歐洲線的觀光、商務客與貨運的量能...

智慧經營／台積電營運、廠務副總經理莊子壽 完備半導體鏈生態系

台積電今年計劃全球海內外包含台灣合計建設九座廠，數量規模史無前例，也著力推進屏東半導體供應鏈園區計畫。這些背後的關鍵推手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。