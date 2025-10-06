中秋連假省道車多路段曝光 公路局籲掌握即時路況、善用公共運輸

中秋節連假進入第3日，5日省道部分路段出現車多或壅塞情形，主要集中在銜接國道及觀光熱區路段，包括台65線土城、台74線霧峰、台88線鳳山至五甲，以及台2線淡水紅樹林至竹圍、台61線南下中彰大橋等路段。

在公共運輸方面，昨日西部國道客運共行駛5,443班次，疏運107,978人次，較113年同期減少9.8%；東部國道客運則行駛1,364班次，疏運29,878人次，較去年同期增加13.7%，顯示東部旅遊需求明顯成長。

公路局表示，6日天氣良好，預估觀光車潮將持續湧現，省道易壅塞路段除北中南部銜接國道的快速道路（台64、台65、台74、台86、台18及台88等），主要城際道路（北部台61線鳳鼻至香山、中部台61線中彰大橋）與多處觀光景點周邊道路（淡水、萬里、大武崙、福隆、烏來、大溪、阿里山、古坑至梅山等）都在壅塞預警範圍。建議用路人出發前先查詢路況，避開尖峰時段。

另外，今日上午6時40分南投縣仁愛鄉台14甲線梅峰路段發生小客車自撞翻覆事故，造成雙向回堵，已於上午8時40分排除。公路局提醒，連假夜間活動如賞月烤肉後返程，更應注意安全駕駛。

公路局指出，已規劃多條省道路段替代道路，呼籲用路人多利用「幸福公路App」、CMS即時資訊及警廣路況報導，以掌握壅塞與行車時間資訊。本次連假國道客運更提供6折優惠，鼓勵民眾多搭乘公共運輸，既可節省時間，也能減輕道路壅塞壓力。