快訊

住鄉下但沒車、幾乎不外食 40歲夫妻搬到郊區「低收入卻更富足」

整箱鳳梨酥被阿北搬走！佳德「高EQ神貼文」引5萬人按讚：小編要加薪

中秋連假省道車多路段曝光 公路局籲掌握即時路況、善用公共運輸

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導

中秋節連假進入第3日，5日省道部分路段出現車多或壅塞情形，主要集中在銜接國道及觀光熱區路段，包括台65線土城、台74線霧峰、台88線鳳山至五甲，以及台2線淡水紅樹林至竹圍、台61線南下中彰大橋等路段。

在公共運輸方面，昨日西部國道客運共行駛5,443班次，疏運107,978人次，較113年同期減少9.8%；東部國道客運則行駛1,364班次，疏運29,878人次，較去年同期增加13.7%，顯示東部旅遊需求明顯成長。

公路局表示，6日天氣良好，預估觀光車潮將持續湧現，省道易壅塞路段除北中南部銜接國道的快速道路（台64、台65、台74、台86、台18及台88等），主要城際道路（北部台61線鳳鼻至香山、中部台61線中彰大橋）與多處觀光景點周邊道路（淡水、萬里、大武崙、福隆、烏來、大溪、阿里山、古坑至梅山等）都在壅塞預警範圍。建議用路人出發前先查詢路況，避開尖峰時段。

另外，今日上午6時40分南投縣仁愛鄉台14甲線梅峰路段發生小客車自撞翻覆事故，造成雙向回堵，已於上午8時40分排除。公路局提醒，連假夜間活動如賞月烤肉後返程，更應注意安全駕駛。

公路局指出，已規劃多條省道路段替代道路，呼籲用路人多利用「幸福公路App」、CMS即時資訊及警廣路況報導，以掌握壅塞與行車時間資訊。本次連假國道客運更提供6折優惠，鼓勵民眾多搭乘公共運輸，既可節省時間，也能減輕道路壅塞壓力。

國道客運 觀光景點

延伸閱讀

鏟子超人連假救災「台鐵又傳停車不當」列車晚3分開車

中秋連假收假日 國道一號台中系統北上車速不到50公里

百貨周年慶遇上中秋連假人潮串連 這些熱銷榜單你也入手了嗎？

中秋節收假日湧現觀光車潮 省道15壅塞路段曝光

相關新聞

營造工程物價 漲勢收斂

主計總處日前公布最新營造工程物價統計，今年8月營造工程物價指數為112.15，年增0.3%，漲勢收斂，不過整體仍位居高檔...

長榮航唱旺明年航空市場 總座孫嘉明推演三趨勢

大航空時代來臨，三趨勢成推進器。長榮航空總經理孫嘉明指出，從三大趨勢看好明年航空市場，首先疫後出遊熱度不減，機票價格易漲...

長榮航三個利多 推升貨運量能

長榮航空總經理孫嘉明同步看好航空貨運，他認為，今年第4季旺季不錯，明年有望更好。

長榮航強攻歐洲 要開闢新航線

航空業大戰，不僅北美線是兵家必爭之地，歐洲線也同樣是各家摩拳擦掌，都想要鞏固的地盤，因為歐洲線的觀光、商務客與貨運的量能...

智慧經營／台積電營運、廠務副總經理莊子壽 完備半導體鏈生態系

台積電今年計劃全球海內外包含台灣合計建設九座廠，數量規模史無前例，也著力推進屏東半導體供應鏈園區計畫。這些背後的關鍵推手...

經濟選書／從利益分配 解讀談判賽局

我們在談判中看到支持和反對五五平分的各種主張。什麼時候應該提議五五平分？什麼時候應該接受或拒絕五五平分？其實全取決於當時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。