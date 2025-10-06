快訊

住鄉下但沒車、幾乎不外食 40歲夫妻搬到郊區「低收入卻更富足」

整箱鳳梨酥被阿北搬走！佳德「高EQ神貼文」引5萬人按讚：小編要加薪

中秋連假收假日交通量攀高 高公局估今交通量達113百萬車流

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中秋節連續假期6日收假，高速公路交通量持續攀高。根據交通部高速公路局統計，10月5日全日交通量達105.4百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.1倍；其中國道5號交通量為3.1百萬車公里，為平日平均的1.2倍。除國5北向宜蘭至坪林路段延至今日凌晨1時才逐漸紓解外，其餘路段於昨晚6時後大致順暢。

高公局指出，今日凌晨0至5時平均交通量已達6.6百萬車公里，為平日年平均的1.7倍，預估今日交通量將達113百萬車公里。截至上午7時，全國交通量為9.7百萬車公里，整體路況大致正常。

因應返家車流，高公局今日持續實施多項疏導措施，包括：中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至6時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；並配合單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路及匝道儀控等措施。

交通單位研判，今日國道以收假北返車流為主，上午壅塞重點仍集中在國5北向宜蘭至坪林路段。高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區應於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發；國5北向用路人則最好於上午9時前出發，以節省時間。

高公局提醒，連假長途行車易因缺水、缺油、缺電或爆胎導致故障，民眾出發前應妥善檢查車況，以確保行車安全與行程順利。並祝國人中秋連假行車平安。

國道 中秋節 高速公路

延伸閱讀

中秋連假收假日 國道一號台中系統北上車速不到50公里

百貨周年慶遇上中秋連假人潮串連 這些熱銷榜單你也入手了嗎？

中秋節收假日北返高峰 國五上午恐塞目前時速27公里

桃園永安漁港傳溺水 男在中秋連假踏浪…下海戲水失蹤

相關新聞

營造工程物價 漲勢收斂

主計總處日前公布最新營造工程物價統計，今年8月營造工程物價指數為112.15，年增0.3%，漲勢收斂，不過整體仍位居高檔...

長榮航唱旺明年航空市場 總座孫嘉明推演三趨勢

大航空時代來臨，三趨勢成推進器。長榮航空總經理孫嘉明指出，從三大趨勢看好明年航空市場，首先疫後出遊熱度不減，機票價格易漲...

長榮航三個利多 推升貨運量能

長榮航空總經理孫嘉明同步看好航空貨運，他認為，今年第4季旺季不錯，明年有望更好。

長榮航強攻歐洲 要開闢新航線

航空業大戰，不僅北美線是兵家必爭之地，歐洲線也同樣是各家摩拳擦掌，都想要鞏固的地盤，因為歐洲線的觀光、商務客與貨運的量能...

智慧經營／台積電營運、廠務副總經理莊子壽 完備半導體鏈生態系

台積電今年計劃全球海內外包含台灣合計建設九座廠，數量規模史無前例，也著力推進屏東半導體供應鏈園區計畫。這些背後的關鍵推手...

經濟選書／從利益分配 解讀談判賽局

我們在談判中看到支持和反對五五平分的各種主張。什麼時候應該提議五五平分？什麼時候應該接受或拒絕五五平分？其實全取決於當時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。