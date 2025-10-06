中秋連假收假日交通量攀高 高公局估今交通量達113百萬車流

中秋節連續假期6日收假，高速公路交通量持續攀高。根據交通部高速公路局統計，10月5日全日交通量達105.4百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.1倍；其中國道5號交通量為3.1百萬車公里，為平日平均的1.2倍。除國5北向宜蘭至坪林路段延至今日凌晨1時才逐漸紓解外，其餘路段於昨晚6時後大致順暢。

高公局指出，今日凌晨0至5時平均交通量已達6.6百萬車公里，為平日年平均的1.7倍，預估今日交通量將達113百萬車公里。截至上午7時，全國交通量為9.7百萬車公里，整體路況大致正常。

因應返家車流，高公局今日持續實施多項疏導措施，包括：中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至6時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；並配合單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路及匝道儀控等措施。

交通單位研判，今日國道以收假北返車流為主，上午壅塞重點仍集中在國5北向宜蘭至坪林路段。高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區應於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發；國5北向用路人則最好於上午9時前出發，以節省時間。

高公局提醒，連假長途行車易因缺水、缺油、缺電或爆胎導致故障，民眾出發前應妥善檢查車況，以確保行車安全與行程順利。並祝國人中秋連假行車平安。