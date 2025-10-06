台北紡織展跨界時尚秀 促台灣成永續紡織品採購中心

2025台北紡織展即將於10月14日至16日舉行，今年主辦單位首度媒合台灣設計師與紡織業者跨界合作，透過設計師的創意巧思，將台灣創新的永續布料與輔料，轉化為具時尚張力的服裝，將在15日舉行成果匯演時尚秀，希望藉此提高台灣紡織品的國際能見度，行銷台灣成為全球「永續紡織品採購中心」。

紡拓會介紹，今年台北紡織展期間，將同步舉辦成果匯演時尚秀，以「重製未來：RECODE 2050」為題，透過走秀方式，讓設計師將台灣的永續紡織布料，轉譯為具備國際感的時尚語言。展演亮點不只是布料本身，更是設計師與紡織業者的雙向解碼。

紡拓會秘書長黃偉基表示，今年台北紡織展透過邀請國際買主來台採購商洽、發掘具潛力的紡織貿易商，以及辦理成果匯演時尚秀與國際廣宣等方式，多管齊下，希望能行銷台灣成為全球「永續紡織品採購中心」。

紡拓會介紹，此次有19家紡織業者參與計畫，包括力鵬提供從聚合到布料的垂直整合技術，旭寬深耕圓編針織，莎美娜專注奧運與專業運動服，興采的咖啡紗，豪紳的智慧型纖維平台、大芳的天然親膚系列、崇躍的防曬科技、佳紡的可可纖維、和明的天然機能實驗室。

另外，富宇跨足航空及防護與醫療用布、宏良導入AI系統打造高能見度布料、驊豐攻戶外市場、惠喬的雙層N-FLEX彈性布、纖登的循環回收技術、大成的永續客製刺繡，皆展現差異化優勢。

還有偉全的Wi-elastic彈性布、東紡定位「新紡織業」、野熊以紡織和塗佈技術創新整合、五綸專注經編與圓編布料，拼出1張橫跨運動、時尚、工業與生活的完整地圖。