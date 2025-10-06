從零到一 台灣取纖機創造新農業價值鏈

台灣2023年開發可適應各種不同自然植物的「自動化自然纖維提取機」，以「一貫式」程序，提高產品良率並精準化人力，不僅讓「農廢變綠金」，更觸及多元社會價值，創造新農業價值鏈。

綠冠農業有限公司與台灣設計研究院等單位跨域合作，在經濟部產業技術司支持下，以產地及使用者需求逆推，研發可適應各種不同自然植物的取纖機，如鳳梨葉、香蕉莖、瓊麻等，並規劃可全循環的農廢運用系統。

機台外型突破過往農機形象，整體潔白俐落，由人工拿取鳳梨葉放到輸送帶上，葉片經過乾濕處理及分離渣料等程序後，鮮綠含水的鳳梨纖維大批產出。

領先全球研發自動化設備 大幅提升效率

依經濟部產業技術司資料，「自動化自然纖維提取機」提升產量、纖維潔淨度及纖維取得率，對比傳統全靠人工及高風險又品質不穩的取纖製程，大幅提升效率。

另外，透過建置數位化控制設備，精準控制生產過程，使生產數據及能耗效率得以被記錄及有效管理，再加上模組化設計，能因應不同市場環境條件與採購預算，做組合選配與功能擴充，滿足不同情境需求，提供全面解決方案。

參與研發過程的「綠冠有機鳳梨農場」負責人巴錦楙曾任國內半導體大廠主管，2008年返回高雄市大樹區老家接手種植有機鳳梨，數年前因日本廠商探詢鳳梨葉纖維紡織技術而觸及相關議題。

巴錦楙在友人范永銀協助下，發現鳳梨取纖等技術並無相關專利，且當時既有的取纖機有操作困難及取纖品質不良等狀況，嗅出商機及其影響力，投身研發至今超過7年。

巴錦楙將自身耕種經驗結合過往職場歷練，在家人支持下，農忙之餘全心投入研發取纖機。

他說：「目前全世界沒有能如此快速、乾淨又安全地生產鳳梨纖維的機器，而台灣這台取纖機，耗時7年多，歷經10餘個版本，不僅提高纖維潔淨度，同時穩定產出品質。」

依農業部農糧署資料，取纖機每小時可處理150公斤以上鳳梨葉，去年在屏東縣九如鄉農會設置首座區域型鳳梨葉自動化取纖循環場，目標每年處理800公噸鳳梨葉片，並產出8公噸鳳梨纖維，今年初則在雲林縣設置鳳梨葉自動化取纖循環場，朝鳳梨全循環、零廢棄目標邁進。

「睡覺都在想」 創立取纖標準放眼世界

談及取纖機研發歷程，巴錦楙笑著說，「有一段時間會覺得頭殼好像壞掉，睡覺都在想這些東西」，在沒有標準可以參照的情況下，他與合作紡織業者針對纖維產出後的含水率、潔淨度、直徑粗細等參數，不斷地來回修正，建立專屬「台灣製造」的取纖品質標準及鳳梨纖維規模化生產基礎，在取纖產業方面培育出核心競爭力，「這是從零到一的過程，目標是讓農業資材完全循環化。」

隨巴錦楙腳步走進九如鄉農會區域型鳳梨葉自動化取纖循環場，可見3名作業員站立在機台前、中、後端，巴錦楙說，「未來將朝1人操作的目標前進」，當前已著手進行農地採葉片機改良，待自動化入料系統研發完成後，配合取纖機透過分離、粗切、乾燥等程序，產出鳳梨葉纖維、奈米級鳳梨葉粉體與汁液等產品。

巴錦楙表示，纖維及粉體等產品可製成紡織品、鞋底、皮件、瓶器、板材、食器、包材、化妝品及寢具等，還可應用於半導體、航太、汽車工業、建築等產業，製成高階半導體封裝關鍵材料「ABF載板」或飛機機體等，將取纖機附加價值進一步提高，同時降低依賴石化原料及塑料。

巴錦楙說，「取纖機可創造億元以上產值，應用層面不僅於此，就看你想像力到哪。」

取纖機創造高附加價值並友善環境，巴錦楙提到，過去農民採收鳳梨時，葉片多半被打碎埋回土中，但當取纖機創造葉片價值後，不僅能提高農民收益及利潤，舉凡種植鳳梨會使用的保溫塑膠蓋布等有害環境塑膠微粒，將有望從「堆置忽視」到「妥善回收」，甚至以其他資材來取代。

來自台灣 從「點到面」發揮取纖機社會價值

巴錦楙說，取纖機承載的意義廣泛，從「農廢轉金」進行產業轉型，到銜接世界循環經濟趨勢，並降低使用石化原料，未來若研發成熟，將進一步推展至世界，可作為國與國之間邦交橋梁，更有可能改變其他國家國民的生活品質。

巴錦楙以「月經貧窮」為例，經濟弱勢者因無法負擔生理用品，可能影響其生心理健康，並阻礙其受教權或就業機會，加劇貧富差距與性別不平等，形成惡性循環的社會問題，對此，取纖機能發揮其影響力，提升產業鏈完整性、創造經濟價值及實踐社會公平正義，讓取纖機不僅止於「農廢變綠金」，而是擴及更廣泛層面的社會價值。

現年63歲的巴錦楙憑藉「愚公精神」及公私單位協力研發取纖機，期盼更多機構、部門及投資者看見它的價值，「機台已經放在那邊，就端看你如何使用。」