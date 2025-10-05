彰化舊車站大變身！坤悦開發潮市集 相約中秋園遊會

近期在彰化市中心爆紅的「芊動彰化 親子園區」，吸引上萬人次到此一遊，相約親朋好友一起開心打卡。坤悦開發佔地1,600多坪的園區，只要經過三民路，高達3米「爬牆的萌萌大貓」超級吸睛，走進來三隻小豬的家、發光大樹及夢幻雲朵巴士等熱門景點，讓園區打卡成為廣受好評的潮運動。

今年中秋連假特別不一樣，由坤悦開發主辦的「芊動中秋潮市集」今(5)日下午登場，陪伴彰化鄉親歡度中秋佳節，活動期間上傳與園區入口爬牆大貓合影照片核定成功，即可獲得園遊券，吸引大批民眾參與。

潮市集限定活動，一張園遊券吃喝玩樂，包含窯烤披薩、大人微醺酒吧、剉冰、鯛魚燒，胖卡餐車一攤接一攤，還有氣墊樂園、魔幻氣球互動達人秀、童趣藝術家手作活動，通通都好玩，邀請大家逛逛中秋潮市集，達成任務參加抽獎，還可連翻大摸彩，期待活動再掀高潮，為彰化新生活增添繽紛的色彩。

坤悦開發從大台中、員林推案，跨足人文雅集的彰化市，「芊動彰化 親子園區」在彰化市民生路420號旁，打造超人氣的打卡景點，期許「在建築之前，超前感受美好的生活」為目標，回歸市中心「家的理想 理想的家」，將童話故事三隻小豬的家帶進園區，以家的升級進化，讓每一位到訪者親臨綠意盎然、人本舒適的感知體驗。

坤悅開發（5206）董事長陳丕岳指出：千坪大規模的地景藝術，陸續登場的親子活動促進鄰里共好，是彰化首創，讓生活故事、芊芊動人的建築美學，也勢必在彰化市紮根，締造至高品味的指標。

坤悦開發擁有誠信建商認證，攜手甲級坤聯營造，一直以來堅持建築「心」價值，永續服務的思維，不斷累積「自住安居 坤悦好宅」的口碑，持續傳遞幸福的力量，不僅長期支持家扶基金會認養計畫，成為孩子成長學習強而有利的靠山。