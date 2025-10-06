營造工程物價 漲勢收斂

主計總處日前公布最新營造工程物價統計，今年8月營造工程物價指數為112.15，年增0.3%，漲勢收斂，不過整體仍位居高檔，房價難有下跌空間。觀察細項，材料類延續下滑走勢，年減0.59%；勞務類則受缺工影響，年增約2%。

回顧近一年走勢，營造工程物價指數在去年一度大幅攀升，去年6月漲幅衝上2.9%，下半年也多維持在2%以上。但隨央行先後祭出多項打炒房措施，房市交易量降溫，去年12月漲幅已回落至1.78%。

今年以來年增率進一步走低，1月至4月持續停留在「1字頭」，5月下探至0.56%，6月僅0.05%，7月更轉為年減0.17%，為自2023年6月以來、相隔25個月首度出現負成長。8月雖然回升至年增0.3%，但回升幅度有限。

材料類方面，漲幅持續趨緩，至8月已連續四個月年增率呈負成長；但勞務類仍持續維持正成長趨勢，反映缺工問題仍存，不過漲勢已略有收斂。

高雄市不動產代銷公會理事長謝哲耀分析，營造材料多仰賴進口，來源涵蓋越南、馬來西亞等地區，在新台幣匯率升值約一成的情況下，進口建材價格明顯趨緩；但是勞務類走勢依舊偏強，反映薪資成本壓力持續墊高。

謝哲耀指出，當前房市景氣清淡，住宅新建案開工量體縮減，但社會住宅推動不斷，以及科技業廠房擴建需求持續，加上營建工人勞動力快速老化，導致人力短缺問題惡化，業界普遍出現「加薪搶工」現象。

整體而言，即便材料價格趨緩，勞務端壓力仍未緩解，使營建成本難以顯著下降。