長榮航三個利多 推升貨運量能

長榮航空（2618）總經理孫嘉明同步看好航空貨運，他認為，今年第4季旺季不錯，明年有望更好。

除了AI相關產品出貨續強之外，關鍵在大陸電商積極布局歐洲、重返美國，加上亞洲區間航線需求大增，都將推升明年航空貨運量能。

長榮航空看好航空貨運市場需求強勁，目前長榮航只有九架貨機，計畫三架客機改貨機還是會繼續進行，進度放緩主要是地緣政治導致供應鏈的問題，所以改艙的進度持續向前。

值得注意的是，此前，美國取消電商產品800美元以下免稅優惠，大陸電商轉向積極布局歐洲市場，成果逐漸顯現；而美國中、低階層民眾需求尚未消失，電商業者對於小包裹免稅與報稅方式也都已有因應配套，大陸電商積極返回北美市場，有望成為明年航空貨運成長的新動能。

另外，在美中關稅戰下，航空貨運市場今年已明顯看到亞洲區間貨量明顯上揚，大陸出口半成品送到亞洲其他地區貨量攀升；再者，東南亞到北美的航空貨量需求也明顯增加，中國大陸貨量減少後，很多的艙位都是被東協市場拿走。