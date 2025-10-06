長榮航強攻歐洲 要開闢新航線

快訊

經濟日報／ 特派記者黃淑惠／達拉斯4日電

航空業大戰，不僅北美線是兵家必爭之地，歐洲線也同樣是各家摩拳擦掌，都想要鞏固的地盤，因為歐洲線的觀光、商務客與貨運的量能同樣不小，在未來的市場爭霸戰中，長榮航（2618）也宣示將不會缺席。

至於歐洲市場的布局，長榮總經理孫嘉明指出，未來會依航權分配、市場需求及機隊運能情況積極評估開闢新航線，如北歐三國、西班牙等具市場潛力的新航點；另外，配合787新機交機時程，米蘭航線將於2026年1月16日起由每周四班增至每天一班。

孫嘉明認為，航空業者的競爭永遠都存在，轉機商機龐大，航空業者要長期布局才有勝出的優勢，先進入這個市場的業者各種轉機的時間帶相對好，這些好的時間帶不是後來加入的業者能輕易拿到；再來轉機航網多點布局也要很順，這些都需要很多的時間成本，拉高轉機市場的進入門檻，新進者初期會比較辛苦。

另外值得注意的是，隨著台灣跟芬蘭簽署航空服務協議，這也是國內首度與北歐建立空運航網關係，因此，業界也都在猜，明年誰會開芬蘭航點？根據簽署的協議，台芬雙方可指定多家航空，飛航由台灣經停任何中間點至芬蘭客、貨運航班，客、貨容量班次各為每周14班，且享有中間點第五航權。

