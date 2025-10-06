長榮航唱旺明年航空市場 總座孫嘉明推演三趨勢

大航空時代來臨，三趨勢成推進器。長榮航空總經理孫嘉明指出，從三大趨勢看好明年航空市場，首先疫後出遊熱度不減，機票價格易漲難跌；第二，高艙等需求擴大，團體客加價購意願增；第三、北美轉機市場需求愈來愈強。

美中兩強對立下，大陸航空業逐步退出亞洲飛北美的市場份額，就轉機而言，台灣業者能吃到的餅愈來愈大，航空業不僅客貨兩旺且愈來愈旺，預告屬於台灣航空業者的大航空時代即將來臨。

長榮航空（2618）從桃園飛美國達拉斯‧沃斯堡航線3日首航，長榮航4日在美舉行開航慶祝晚宴，由長榮航空孫嘉明總經理主持。現場賓客雲集，包含駐美國台北經濟文化代表處俞大㵢大使夫婦、德州州長辦公室代表Oliver Yang，還有各地區商會代表，歡慶長榮航空在北美市場的第九個航點完成首航。

對於2026年客運市場，孫嘉明表示審慎樂觀，並宣示長榮航空也會跟進加碼布局，歐洲、美國及亞洲持續增加航班，而受惠於航班數、旅客同步增加，明年還有兩架787-9要交機，對明年營收而言有大加分作用，營運表現有信心比今年好。

在票價方面，2025年平均票價雖然較2024年略降，不過，長榮航推估，2026年的機票價格不會比今年差，也透露機票恐易漲難跌。

其次，在高艙等需求方面，孫嘉明表示，從今年來看，高艙等旅客愈來愈多，而且這樣的需求不斷增加，同一架航班的商務艙、豪經艙多為客滿，因為過去較高等級的艙等多是商務客為主，現在一般個人旅客也加入搶票行列，甚至今年也看到不少團客加價購。顯示用合理的價格買更多加值服務與艙位，已經成為旅客的共識。

第三，亞洲的轉機商機興起，北美線一直是各家航空公司含金量最高重要航線，歐洲線近年來觀光需求及東協市場商務客增加，歐洲、北美客運市場轉機客，成為亞洲各家航空業者積極爭取的嬌客。

孫嘉明進一步指出，長榮航空長期深耕北美線，北美線占總客運營收比重約40%，搭配新機加入，也會不斷的增加北美線布局，目前正在評估的新航線包括波士頓、華盛頓等，紐約航線也希望能增班。

長榮航空長期將北美市場視為全球航網的核心市場，睽違九年再度開闢北美新航點桃園－達拉斯航線； 德州的生活品質比加州好很多，不管是商業活動、投資都在持續成長當中；尤其，德州離墨西哥近，許多企業也在德州設廠享受墨西哥供應鏈地利優勢。