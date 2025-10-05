智慧經營／台積電營運、廠務副總經理莊子壽 完備半導體鏈生態系

台積電（2330）今年計劃全球海內外包含台灣合計建設九座廠，數量規模史無前例，也著力推進屏東半導體供應鏈園區計畫。這些背後的關鍵推手是台積電營運／廠務副總經理莊子壽，他提到，台積電將供應鏈園區設在屏東，希望打造全球首個高科技廠房跟設施為核心的產業聚落，並呼籲有興趣的廠商盡早去跟園區談地，以期在2027年開工進駐。

推動綠色製造 布建產業聚落

莊子壽負責新廠的規劃、設計、興建及維護，以及既有廠房廠務設施的運轉及升級，也積極推動台積公司綠色製造相關專案。莊子壽並自2018年起擔任SEMI高科技廠房設施委員會之指導理監事會主席，同時也是國立台灣大學土木工程學系的兼任教授級專業技術人員。

莊子壽說，設置高科技廠房設施生態園區的願景，是為了促進供應鏈生態系的完備，台積電目前已有不錯的供應鏈在世界上任何地方，但生態系需要在地長得很好，使其完備以提升商業模式，而新的商業模式可支持未來發展，為全球半導體產業發展提供協助，也挹注Made in Taiwan的動能。

「為什麼我們要把這個供應鏈園區設在屏東？因為有包含屏東科學園區政策規劃、鄰近高雄大發工業區，高雄市南邊的重工業的轉型等在地計畫，可望解決技術人力、交通與員工子女教育等需求。」

莊子壽幽默地說，整個區域介紹完好像是賣房子的。不過，真的不是賣房子，而大家第一次聽到要去一個新地方可能會有點怕，但是這是現在進行式，台積電對供應鏈園區的支持相當重視，若廠商大家對園區有興趣的話可以去申請，有困難的話當然找TSMC。莊子壽也建議，有興趣的廠商最好盡早去跟園區談地，早點談可以開始做設計，這樣2027年要開工，應該是沒有問題的。

發揮群聚效應 強化供應實力

依據官方規劃，屏東科技園區的公共工程開發計畫預計在2027年第3季完工，若要在環境完善後再建置則可等到屆時開始。不過，他說，台積電很習慣跟公共工程同步，相關的多功能服務中心、辦公大樓等工程明年就會開始，到2027年，廠商進駐的時候就立即能夠提供服務。

以台積電當地多功能服務中心為例，莊子壽說，希望成為一個樞紐，將有四棟大樓來支持台積電供應鏈園區，多功能服務中心將包含辦公、會議、展示跟演講廳、園區廠商交流的空間，並計劃供應鏈廠商測試認證、中央公用設施、技能訓練中心等區域。

莊子壽提到，該供應鏈園區專案將是全球首個以高科技廠房與設施為核心的產業聚落，盼以群聚效應強化台灣供應鏈實力，最終成為全球建廠的中心。台積電也可望受益，順利將台灣製造經驗用於全世界建廠所需。