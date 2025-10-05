點子農場／三意共玩人 推進地方創生

日本大阪世博和瀨戶內藝術季即將落幕，「台日共丸」運動卻正要進入全新的階段。我們以「地方創生智庫」的角色，開始在台灣推出巡迴活動，從澎湖、新竹、九份，以藝術策展的方式把各地的地方創生資源和瀨戶內海對接，也把日本的地方創生資源導入台灣。更準備邀請台灣地方創生的朋友們到日本舉辦台灣地方創生市集活動，分享台灣的種種美好。

在這一連串行動的背後，一個「三意共玩人」族群正在悄悄誕生。不是單純的遊客，也不是單純的居民，而是以「共玩」的精神參與地方創生的共同體。這種身分蘊含著某種哲學意味：並不是要把地方當成靜止的風景去欣賞，而是要透過共玩，把它轉化為一個有機的、持續生成的舞台。

三意共玩人社群是一群願意在台灣與日本之間往來、對話、共享的人，有人可能在澎湖的小漁村體驗永續漁法，也有人在日本的島嶼上參加藝術工作坊。他們的共同點不是專業身分，而是一種態度，願意把地方的文化、美學、產業與生活經驗視為可以「共玩」的事物。

過去，台灣和日本的地方創生大多是從「地方」本身出發：青年返鄉、重建農業、修復古老建築、守護在地文化。這些努力是基石，也是根脈，讓地方得以延續和復甦。然而，「三意共玩人」試圖補上另一個缺口：從「市場」和「供給面」來思考，建立一個跨國的消費者社群，讓更多人不只支持地方，還能因為參與而獲得長期的關係和價值。

「三意共玩人」的思維，就像是一種新的眼睛。不只是尋找地方的風景，而是將地方視為一個可以共創的作品。消費不是單純的購買，而是一種參與式的投票：購買當地農產品，就是在支持村落的未來；參與藝術策展，就是在與地方文化並肩作戰。

在這樣的脈絡下，為地方創生帶來了一些新的可能：

一、共玩即共創：透過遊戲般的互動，跨越語言與文化的藩籬。

二、市場即舞台：把地方的產品與文化，經由策展轉化為跨國市場的故事。

三、社群即資本：讓一群有共同信念的人形成穩定的支持網絡，成為地方永續的基礎。

我們特別提出了《三意共玩人宣言》，作為這個新社群的信念基礎：

我們不是旅客，而是參與者。每一次旅行，都是一次地方創生的行動；相信「共玩即共創」；遊戲般的互動，可以跨越語言與文化的藩籬；每一次購買，都是對地方未來的支持；一群有共同信念的人，就是地方永續的基礎；尊重傳統，也勇於創新；在共玩中延續文化，在共創中孕育新傳統；美，不只是裝飾，而是地方與人生的核心價值；相信行動能創造故事；每一次旅行、書寫、策展，都是新敘事的開始；連結地方，也連結彼此；從澎湖到瀨戶內，從九份到小豆島，地方不再孤立；將創意、公益、生意結合為一。這是三意共玩人的信念，也是我們的生活哲學。

地方的再生，就是我們共同的見證。當我們談論「三意共玩人」，其實談的並不是某一群特定的人，而是一種全新的生活方式與文化想像。這是一種跨越國界的社群意識，它讓台灣的山海與日本的島嶼，不再只是旅遊的地點，而成為一場持續展開的對話。

或許，地方創生的下一個階段，不是誰能更完整地保存一段傳統，而是誰能在共玩中創造出新的傳統。