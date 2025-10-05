快訊

通膨升高！美關稅漲價潮開始顯現 消費品價格加速攀升

以AI驅動低碳智造 中鋼蟬聯數位轉型鼎革獎雙料首獎

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
中鋼以「煉鐵燒結智慧再造」專案蟬聯第五屆「哈佛商業評論」數位轉型鼎革獎，由總經理陳守道(右)代表公司接受SAP全球副總裁暨台灣總經理陳志惟(左)頒獎。圖／中鋼提供
中鋼以「煉鐵燒結智慧再造」專案蟬聯第五屆「哈佛商業評論」數位轉型鼎革獎，由總經理陳守道(右)代表公司接受SAP全球副總裁暨台灣總經理陳志惟(左)頒獎。圖／中鋼提供

因應2050碳中和與產業轉型挑戰，中鋼推動「兩軸三轉」策略，在營運、生產與設備三大面向導入AI，以數位轉型帶動低碳製程。繼去年獲「哈佛商業評論」數位轉型鼎革獎後，今年再以「煉鐵燒結智慧再造」專案奪下「智造升級轉型獎首獎」及「ESG特別獎」，展現智慧製造與永續經營的實力。

中鋼總經理陳守道日前代表公司接受SAP全球副總裁暨台灣總經理陳志惟頒獎，他表示，中鋼在專案中培養15名跨域數位人才，展現鋼鐵業從傳統製造邁向AI智造的動能。數位轉型是全員思維革新，公司將持續以數據驅動創新，朝「低碳、高效、智慧」的永續鋼廠願景邁進。

中鋼與日本JFE、日本製鐵、韓國POSCO等國際鋼廠同樣採高爐煉鐵及轉爐煉鋼一貫作業。為維持高爐內原料流動與透氣性，鐵礦砂須先於燒結工場製成具孔洞、粒度均勻的燒結礦，才能投入高爐生產鐵水。

中鋼指出，每小時抽風量達112萬標準立方米的巨型抽風機「大風車」，是燒結製程核心設備。能將燒結煙氣導入脫硫、脫硝系統，使排放符合環保標準，並確保燒結礦受熱均勻、品質穩定。

「煉鐵燒結智慧再造」專案從原料化性、燒結機速、煙氣排放與設備穩定四大面向導入AI。中鋼運用中子射線自動監測儀即時量測原料化性，並透過自動控制系統修正配比，檢驗時間由5小時縮短至15分鐘，製程效率大幅提升。AI演算法則精準控制燒結機速，使產品良率提高約4%。

此外，中鋼開發的燒結煙氣排放智慧模型，能預測排放量並提供脫硫、脫硝最佳條件，每年節省約115萬度電與1.3萬度水。設備維護則結合大數據與數位雙生模型，提前預判「大風車」運轉異常，降低停機風險。

這項專案結合物聯網、巨量資料與人工智慧技術，每年減碳約4.6萬公噸、降低成本約8400萬元，並將資深員工經驗轉化為數據模型，建立人機協作的智慧工場。系統已擴展至其他工場與子公司試行，並取得發明專利，具跨產業應用潛力，可延伸至水泥、玻璃、陶瓷等產業，為台灣節能減碳樹立新標竿。

燒結工場設置一座每小時抽風量高達112萬標準立方米的巨型抽風機，被現場人員稱為「大風車」，是燒結製程最為核心的重要設備。圖／中鋼提供
燒結工場設置一座每小時抽風量高達112萬標準立方米的巨型抽風機，被現場人員稱為「大風車」，是燒結製程最為核心的重要設備。圖／中鋼提供

中鋼 AI

延伸閱讀

公用頻道如何數位轉型？ 學者：要克服年輕人的三不

國泰永續供應商大會 號召逾百家供應商共築低碳供應鏈

中鋼（2002）股價再探19元該抄底了？網：買0050要紀念品蝦皮找就好

中鋼高雄煉焦爐管線排燒冒煙 消防出動27人搶救1.5小時控制

相關新聞

憂年輕人住社宅仍買不起房…改低公設低坪數？ 中市府研議中

台中市政府完工與興建中社宅超過1萬戶，六都中僅次於台北。議員擔心，社宅租金雖比市價便宜，對年輕人來說仍然沉重，住完6年都...

以AI驅動低碳智造 中鋼蟬聯數位轉型鼎革獎雙料首獎

因應2050碳中和與產業轉型挑戰，中鋼推動「兩軸三轉」策略，在營運、生產與設備三大面向導入AI，以數位轉型帶動低碳製程。...

鄉林北投新案「鄉林靜岡」銷售近7成 賴正鎰：北市房價不會跌

鄉林建設（5531）位於北投中央北路三段靜巷內的「鄉林靜岡」日前正式公開，鄉林建設董事長賴正鎰表示，該案潛銷約一個多月到...

長榮航空達拉斯.沃斯堡–桃園首航晚宴德州州長贈予長榮航空恭賀文告

長榮航空（2618）達拉斯.沃斯堡–桃園航線於美國當地10月3日正式開航，10月4日晚間於美國達拉斯舉行開航慶祝晚宴，由...

長榮航空總經理孫嘉明首度鬆口 2026年航空客、貨運市場繼續雙好

長榮航空（2618）開航達拉斯‧沃斯堡–桃園航線於10月4日晚上於美國舉行慶祝晚會，長榮航空總經理孫嘉明指出，2026年...

營造業缺工缺料衝擊大 新北建照期限自動延長2年

營建業缺工、缺料問題持續延燒，不僅民間建案進度受阻，公共工程也屢屢流標。新北市工務局近日宣布，自2023年1月1日至20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。