憂年輕人住社宅仍買不起房…改低公設低坪數？ 中市府研議中

台中市政府完工與興建中社宅超過1萬戶，六都中僅次於台北。議員擔心，社宅租金雖比市價便宜，對年輕人來說仍然沉重，住完6年都未必買得起房，建議市府考慮低公設、低坪數的較便宜社宅；市府表示，會調查民眾想法，也會從土地取得方式等面向整體研議。

台中市政府自建社宅共1萬231戶，已完工3668戶、興建中6563戶，分布於豐原、梧棲、西屯、北屯、南屯、北區、東區、大里、太平、烏日等區，分為一房型、二房型、三房型、共居房與創業房，租金按市價的五成到七成計算，從4000餘元到1.6萬元不等，中籤率約為15%。

市議員李中表示，市府興建社宅進度超前、品質優秀，不過也衍生出另一種疑慮，社宅蓋太好導致居住成本高，以年輕夫婦須要的三房型來說，第一年每月租金動輒超過1.5萬元，第三年以後甚至逼近2萬元，對許多年輕人來說，即使抽到社宅也存不了錢，住滿6年仍買不起房。

李中指出，社宅的目的應該是「過渡性住宅」，以新加坡、香港為例，他們的國宅品質較低，但收費低廉，年輕人住的同時可以存錢；他以房屋造價計算，台中的社宅只要減少公共設施、且坪數壓縮到6坪左右，月租就能控制在3000元，建議市府考慮建置這類社宅。

李中今年6月在市議會已提出此建議，台中市長盧秀燕當時回應，會做民調了解民眾想法，再研議後續是否規畫。都市發展局長李正偉今表示，台灣與新加坡不同，稅課較低，要朝向完全社會福利國家的方向難度更大，市府會持續檢討社宅的設置方向，達到居住正義。

李正偉指出，目前會朝3方向研議提高社宅的容納量：第一，增加用地取得的途徑以降低開發成本，如都市計畫、區段徵收與市地重劃回饋，或捷運聯開和增額容積回饋；第二，研議其他開發方式如地上權宅、容積獎勵鼓勵；第三，整體研議公設占比，不過會盡可能保留社福功能。

李正偉強調，市府會繼續改進與增加社會住宅的容納量，目前雖已超過中央規定的8000戶目標，明年還會增建設宅；除了社宅，居住正義的另外二大政策「租金補貼」、「包租代管」也會持續落實，盼中央挹注資源延續乃至加強，如提高租捕或擴大包租代管範圍。