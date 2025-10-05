鄉林北投新案「鄉林靜岡」銷售近7成 賴正鎰：北市房價不會跌

鄉林建設（5531）位於北投中央北路三段靜巷內的「鄉林靜岡」日前正式公開，鄉林建設董事長賴正鎰表示，該案潛銷約一個多月到正式公開後，已售七成，顯見台北市對新案需求度仍高，預期北市蛋黃區房價可望維持穩健，甚至可能持續微幅上漲。

賴正鎰表示，鄉林到台北10幾年來都在北投、士林、中山三大行政區經營，北士科與關渡科技園區帶來就業紅利加上豐沛的醫療資源軸線與綠意環境，已形成「北環科技大生活圈」，相信若輝達（NVIDIA）台灣總部順利進駐後，未來十年將會是科技人才匯聚及推案重鎮。

「鄉林靜岡」基地面積約347坪，僅60戶純住宅，距離復興崗捷運站僅200公尺，步行3分鐘可到，賴正鎰表示，該案吸引許多北投和士林附近的醫療相關從業人員、高階主管，另外，也受惠到北士科效應，不少科技族群也前來看房。

該案總銷10億元，每坪開價90多萬元，在台北市不到單價百萬元算是相對親民，總價約落在2,200～4,200萬元，其中20幾坪的產品銷售最快，目前則剩下32坪、38坪及頂樓露台戶。

賴正鎰說，北士科園區預估帶來12～15萬就業人口，輝達台灣總部落腳北士科後，人口數將不只這樣，未來捷運淡水線沿線成科技新貴購屋熱區，科技新貴族群偏好2～3房中小宅，總價2,000～3,300萬元，剛性需求穩健。尤其是北投、大屯山系與關渡平原的自然資源，加上紅線捷運與洲美快速道路的交通優勢，將會是台北市未來五年的房市推案焦點區域。

談到未來房市發展，賴正鎰認為，在18個月內動工條款下，預期今年推案量仍可突破2兆元，甚至可能會達2.4兆元，但明年已經有些建商決定減量經營、減量推案，因此預期明年推案量可能會跌破2兆元，估約1.8兆元。